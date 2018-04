LeBron James vainc les Pacers avec un «buzzer-beater»

LeBron James est roi et maître à Cleveland, et le colosse des Cavaliers l'a une fois de plus prouvé, mercredi, dans une victoire de 98-95 des siens aux dépens des Pacers de l'Indiana.

«King James» a produit 44 points à lui seul dont les plus importants, inscrits sur un panier de trois points au son de la cloche du quatrième quart.

Avec tout juste trois secondes à écouler au cadran, la vedette incontestée de la NBA a pris le contrôle du ballon avant de caler le panier fatidique du centre-ville.

Voyez la séquence qui vous donnera assurément des frissons dans la vidéo ci-haut.

Les Cavaliers de Cleveland ont ainsi pris les commandes de leur série de premier tour les opposant aux Pacers en enlevant le cinquième affrontement. Ils mènent 3-2, et pourraient éliminer leurs rivaux dès vendredi.