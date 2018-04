Le Titan accède à la finale de la LHJMQ

Le Titan d’Acadie-Bathurst est qualifié pour la finale de la coupe du Président.

Il s’agira d’une première présence en finale pour le Titan depuis le printemps 2002. Les joueurs de Bathurst devront patienter quelques jours avant de connaître leur prochain adversaire.

Mercredi soir au Colisée Desjardins, Jeffrey Truchon-Viel a enfilé deux buts pour guider la formation acadienne vers une victoire de 4-3 aux dépens des Tigres de Victoriaville.

Le capitaine qui défend fièrement les couleurs du Titan depuis quatre saisons a également préparé le but de Samuel Asselin. German Rubtsov a complété le pointage.

Un deuxième balayage

Auteurs d’un coup de balai aux dépens du Phoenix de Sherbrooke lors de la ronde des quarts de finale, les protégés de l’entraîneur Mario Pouliot ont récidivé face à un rival que plusieurs avaient identifié comme le club à battre dans la LHJMQ cette saison.

«Les Tigres ont joué avec le sentiment d’urgence ce soir (mercredi). Le crédit revient aux joueurs. Nos deux victoires à la maison en début de série nous ont procuré l’opportunité de l’emporter en quatre matchs», a mentionné Mario Pouliot.

«Notre jeu en désavantage numérique a été très bon, notre gardien (Evan Fitzpatrick) a effectué les gros arrêts et notre avantage numérique nous a procuré le momentum nécessaire. Pour battre le gardien Étienne Montpetit ça prenait de la circulation devant le filet», a ajouté Pouliot qui accordera quelques jours de repos à ses ouailles avant d’amorcer la préparation pour la finale. Avec sagesse, il a dit n’avoir aucune préférence pour l’Armada ou les Islanders!

Un coup de balai surprise

S’ils ont mieux joué devant leurs partisans lors des matchs #3 et #4, les Félins n’auront jamais réussi à ébranler la défensive imperméable du Titan. Aux buts, les vainqueurs ont dominé leurs rivaux par 19-10. De ces dix filets, seulement cinq ont été marqués par les Tigres durant les 2e et 3e périodes.

«On est toujours un peu surpris de gagner en quatre matchs. Depuis la série contre Chicoutimi, nous avons vécu une belle progression», a mentionné le défenseur de 20 ans Olivier Galipeau au terme de cette 10e victoire consécutive.

Jumelé à l’espoir Noah Dobson, Galipeau n’a presque pas eu le temps de s’asseoir au banc durant la troisième période. «Rendu là, tu trouves de l’énergie.»

Déçu pour ses vétérans

L’entraîneur des Tigres Louis Robitaille a préféré rappeler les bons coups de ses guerriers plutôt que de brailler sur le lait renversé.

«Tu ne veux jamais perdre une série en quatre parties mais, à titre d’entraîneur, tu ne contrôles pas le résultat. Certes, il s’agit d’un résultat décevant et nous espérions mieux, mais je suis extrêmement fier de ce groupe de joueurs. Nous avons vécu beaucoup d’adversité à l’automne, mais à partir de décembre, l’équipe s’était formée et elle s’était soudée. J’ai une pensée pour nos joueurs de 20 ans (Étienne Montpetit, Vincent Lanoue, Chase Harwell). Harwell ne l’a pas eu facile après les Fêtes, plusieurs remettant en doute sa présence (au détriment de James Phelan).»

Précisant que plusieurs ont joué malgré les bobos, Robitaille a mentionné que Harwell s’était coupé le bout d’un doigt la semaine dernière à Bathurst et que Montpetit s’était tourné la cheville en s’échauffant avec un ballon.

Une révision vidéo

Montpetit a sauvé les meubles dès les premiers instants du match quand il a refusé le plaisir suprême à Ethan Crossman, parvenu seul en échappée devant lui.

Les visiteurs ont fait 1-0 à la sixième minute lorsque Viel a modifié la trajectoire du lancer de Noah Dobson. Surpris, Monteptit n’a pu capter la rondelle, Asselin l’a récupérée au rebond avant de la pousser au fond de la cage.

Question de s’assurer de la validité du but, les arbitres sur glace ont demandé l’aide de leur confrère vidéo. Évidemment, quand Nicolas Dutil a pointé vers le point de mise en jeu du cercle central, il n’était pas l’homme le plus populaire des Bois-Francs.

À mi-période, Maxime Comtois a semé la frénésie dans l’amphithéâtre en bondissant sur une rondelle invitante dans l’enclave pour battre Evan Fitzpatrick à l’aide d’un tir flottant.

Bang! Bang!

Les lancers déviés sont le cauchemar des gardiens et celui d’Elijah Francis a permis à Truchon-Viel de faire 2-1 Bathurst, à 3 m 19 s de la deuxième.

Cinq minutes plus tard, German Rubtsov a hérité d’un rebond favorable de la rampe pour doubler l’avance des visiteurs.

Le Russe du Titan croyait bien avoir tué les derniers espoirs des locaux quand il a soulevé la rondelle dans la partie supérieure du filet. Mais, quelques instants auparavant, son coéquipier Justin Ducharme avait chuté lourdement contre le poteau et déplacer le filet et le but a été refusé.

Regain de vie

Félix Lauzon a ravivé le débat en secouant les filets dès la troisième minute de la troisième période.

Les favoris locaux ont ensuite obtenu une occasion en or de créer l’impasse. Mais durant un épisode à cinq contre trois de 41 secondes et durant un avantage d’un homme qui s’en est suivi, ils n’ont guère menacé la cage de Fitzpatrick.

Truchon-Viel, à l’aide de son 11e but des séries éliminatoires, a replongé les 3022 spectateurs dans l’incrédulité à mi-période.

Avec quelque 90 secondes, Ivan Kosorenkov a redonné espoirs aux Tigres mais le Titan a tenu le coup malgré les charges répétées des chandails noirs.