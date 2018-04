Le tennis fait son entrée au sein du Rouge et Or

Trois ans après avoir officiellement vu le jour, le Club de tennis de l’Université Laval a franchi un pas de plus mercredi, en joignant la grande famille du Rouge et Or.

Le tennis devient ainsi le 14e club d’excellence sportive Rouge et Or et sera présidé par Pierre Langlois, à la tête du conseil d’administration depuis les premiers balbutiements de la formation, alors qu’elle s’appelait encore "Équipe universitaire de la Capitale".

«Pierre et son équipe ont fait un travail remarquable ces dernières années et c’est une grande joie pour nous de les voir se joindre à la famille du Rouge et Or, a déclaré la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne, par voie de communiqué. Le club de tennis a démontré beaucoup de sérieux et de rigueur dans toutes les étapes du processus. C’est un sport qui obtient de plus en plus de visibilité sur les scènes provinciale et nationale, et je suis certaine que les étudiantes et étudiants-athlètes de tennis feront rayonner le Rouge et Or et l’Université à la grandeur du pays.»