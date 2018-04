La Ligue des champions CONCACAF échappe à Toronto

Michael Bradley et Jonathan Osorio ont raté la cible pendant la séance de tirs au but et le Toronto FC (TFC) s’est incliné devant le club mexicain Chivas en finale de la Ligue des champions CONCACAF, mercredi à Guadalajara au Mexique.

Alors que le pointage cumulé était égal 3-3 après que le temps réglementaire se soit écoulé lors du match retour de la série finale, les quatre favoris de la foule à s’être élancé en tirs de barrage ont tous fait mouche.

Sebastian Giovinco et Marco Delgado ont fait de même du côté du TFC. Cependant, Osorio, qui a compté quatre buts pendant la compétition, a frappé la barre transversale tandis que Bradley a envoyé son tir loin au-dessus du filet.

Le TFC a raté l’occasion de devenir la première équipe de la Major League Soccer (MLS) à remporter la compétition.

En dépit du résultat décevant, les champions en titre de la MLS ont tout de même livré un bon match en territoire hostile.

Comme à Toronto la semaine dernière, ce sont les Chivas qui ont ouvert la marque. Orbelin Pineda a touché la cible dès la 19e minute.

Jozy Altidore a créé l’égalité six minutes plus tard en envoyant le relais de Nicolas Hasler derrière Rodolfo Cota.

Giovinco a donné l’avance aux siens à la 44e en décochant un tir à l’entrée de la surface de réparation qui a battu Cota à sa droite.

Même si elles n’ont pas marqué en deuxième demie, les deux équipes ont obtenu plusieurs belles occasions.

Le TFC, qui occupe le dernier rang au classement général dans la MLS, renouera avec l’action samedi quand il accueillera le Fire de Chicago.

Les Chivas, pour leur part, participeront à la Coupe du monde des clubs de la FIFA en décembre.