Rafael Nadal trime dur à Barcelone

Le no.1 mondial Rafael Nadal a davantage travaillé qu'à l'accoutumée pour se défaire de son compatriote Roberto Carballes Baena (77e), battu 6-4, 6-4, pour son entrée en lice au tournoi de Barcelone mercredi.

Pour rallier les huitièmes de finale, le Majorquin a eu besoin d'1h50, soit plus que pour chacun des matches qui l'ont mené à un onzième titre à Monte-Carlo dimanche. D'abord mené 2-0 dans la première manche, Nadal a vu un peu plus tard Carballes le briser dans le second set.

Nadal, en quête d'une autre «Undécima» en Catalogne, affrontera encore un compatriote, Guillermo Garcia-Lopez, pour une place en quarts de finale. Garcia-Lopez a bénéficié de l'abandon du Japonais Kei Nishikori, récent finaliste en Principauté, plus tôt dans la journée.

Nishikori abandonne

Le Japonais Kei Nishikori, remonté lundi au 22e rang ATP après sa défaite en finale à Monte-Carlo, a abandonné pour son entrée en lice à Barcelone face à l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez.

Nishikori, peut-être fatigué après ses récents efforts sur le Rocher alors qu'il revient d'une blessure à un poignet, a renoncé après avoir joué 49 minutes lors desquelles il a perdu 6-3 la premier manche face au 69e mondial.

Djokovic rechute

Le Serbe Novak Djokovic, toujours en quête de son meilleur niveau, a été battu dès son entrée en lice par le Slovaque Martin Klizan (140e) en trois manches de 6-2, 1-6 et 6-3, au tournoi de Barcelone.

Djokovic, ex-no.1 mondial tombé au douzième rang, opéré d'un coude en février, avait décidé de faire le déplacement en Catalogne pour pallier son «manque de matchs».

Il n'a pu y éviter une énième déception, après une semaine pourtant encourageante au tournoi de catégorie Masters 1000 de Monte-Carlo où il avait atteint les huitièmes de finale (battu par Dominic Thiem).

Simon balayé par Dimitrov au deuxième tour

Gilles Simon a été évincé mercredi du tournoi ATP de Barcelone par Grigor Dimitrov, balayé en deux manches de 6-2, 6-1 par le no.5 mondial bulgare au deuxième tour de l'épreuve catalane disputée sur terre battue.

Le Niçois, 70e joueur mondial âgé de 33 ans, qui avait dominé le qualifié Bélarusse Ilya Ivashka (no.117), n'a pu résister à la tête de série no.2 et demi-finaliste le week-end dernier au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Dimitrov affrontera le Tunisien Malek Jaziri (N.88) en huitièmes de finale.