Ignacio Piatti n'est pas content

Ignacio Piatti est encore en train de digérer la défaite de samedi contre le LAFC.

Au cours de ce match, Piatti a été magistral, réussissant son premier tour du chapeau en carrière. Or, l’équipe s’est effondrée en 2e demie, encaissant 4 buts sans réplique.

«Je ne suis pas content, a-t-il laissé tomber après l’entraînement, mercredi. On a perdu le match. C’est la première fois que je marquais 3 buts dans la MLS, alors j’étais un peu content, mais après non. En deuxième mi-temps, tu ne peux pas accorder 4 buts. On a fait des erreurs que tu ne peux pas faire.»

Actuellement, l’Impact est la pire équipe défensive de la MLS en ce qui a trait aux buts accordés par match (2,43).

Ce qui se pointe à l’horizon n’est guère rassurant. Le prochain adversaire est Atlanta United... l’équipe avec le meilleur différentiel de la MLS. La machine offensive de la Georgie a marqué 17 buts en 7 matchs et Josef Martinez trône au sommet des buteurs de la ligue avec 6 réussites.

«Ils ont des très bons joueurs, des joueurs très techniques et créatifs, a lancé Anthony Jackson-Hamel, toujours à la recherche d’un premier but cette saison. Ça va vite devant, donc nous devons prendre ça en considération, mais on travaille pour être solide derrière.»

Atlanta a débuté la saison 2018 sur les chapeaux de roues, n’ayant subi qu’un revers en 7 matchs jusqu’ici.

«Il faut être prêts parce que ça va être un match très difficile, a avoué Piatti. Atlanta va attaquer beaucoup. Y’a quatre ou cinq joueurs, Villalba, Almiron, Barco, qui jouent de l’autre côté... c’est pas facile de tous les marquer donc il faut être prêts défensivement.»

«À l’entraînement, tout le monde a monté le niveau, a affirmé Jackson-Hamel. On s’est parlés en équipe et on a mis des choses au clair. On doit tous travailler plus fort.»

La défi de samedi sera colossal, mais il survient peut-être au meilleur moment possible.

«C’est un point tournant, il faut faire changer le vent de côté, puis je pense que c’est une bonne occasion contre une bonne équipe de passer un message, a conclu Jackson.»

Pour affronter la troupe de Gerardo Martino, Rémi Garde pourrait avoir tout un casse-tête à résoudre en défense.

Mercredi, Rudy Camacho et Jukka Raitala ne se sont pas entraînés avec leurs coéquipiers, par prévention selon l’Impact. Victor Cabrera est suspendu pour le prochain match en vertu de son carton rouge, puis Rod Fanni n’a toujours pas réintégré le groupe.