Facile de tricher... au tennis

Publié hier à 15h40

Mis à jourhier à 15h57

Oui, c’est tellement facile de frapper un peu trop fort et d’envoyer la balle à l’extérieur. Ou d’expédier une deuxième balle de service dans le filet en y allant d’une bombe. Ou de monter au filet lorsqu’on a servi une belle balle molle sur le coup droit de l’adversaire.

Car, si vous êtes un joueur ou une joueuse de tennis professionnel, c’est que vous êtes parmi l’élite de quelques milliers de personnes sur le bassin de dizaines de millions d’amants de ce sport. Et que vous êtes capable de faire ce que vous voulez avec votre raquette et une balle jaune.

C’est donc aussi facile (sinon plus) de diriger la balle quelques centimètres à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur des limites du terrain.

Et comment les détecter vraiment, car les meilleurs joueuses et joueurs de tennis vous font hurler de surprises lorsqu’ils ratent une volée de routine ou un smash qu’ils envoient dans le filet, alors qu’ils sont collés dessus. Et eux, ne trichent pas.

Vous vous demandez où je m’en vais avec cette assertion? C’est que vous n’avez peut-être pas lu cet article, paru mercredi matin, et dénonçant ce qu’on appelle un véritable «tsunami de matchs truqués» dans le monde du tennis.

Et, si vous l’avez lu, avez-vous été surpris de l’ampleur du phénomène? Normal... si vous gardiez encore vos illusions. D’autres auront peut-être trouvé un peu fort le terme «tsunami» pour décrire le volume de matchs pouvant être «arrangés» au tennis. Pas du tout. C’est le bon terme.

Car, s’il y a un sport où les fraudeurs en espadrilles ont la capacité d’influencer le résultat d’un jeu, d’une manche ou d’un match, c’est bien le tennis.

Pensez-y. C’est toujours plus compliqué de tricher dans un sport collectif. Parce que, justement, vos coéquipiers n’ont pas le même objectif retors que vous et sauraient à un moment détecter vos malversations. Et puis, on fait rarement jouer un athlète qui se met à aligner des contreperformances surprenantes et douteuses. Quoique ce n’est pas impossible pour un gardien de laisser passer une rondelle ou un ballon en poussant un peu moins sur le réflexe... ou un joueur de baseball rater la balle un peu difficile après une course... ou un joueur de basketball se mettre à lancer tout croche. Ça arrive aux meilleurs.

J’hésite à entrer le golf dans cette catégorie puisqu’un joueur qui frappe tout croche n’intéresse personne, à moins d’être une grande vedette. Et qu’il sera vite évincé des rondes du week-end s’il se met à envoyer la balle dans les buissons un peu trop souvent.

Le mot clé : Vedette.

Et c’est pour ça que ces soupçons de tricherie, au tennis, n’incluent jamais les Grand Chelems, ou les tournois importants, et les joueurs en bas du top 50. Car si vous faites partie des 50 meilleurs joueurs au monde ou que vous vous retrouvez dans des portions avancées d’un tableau lors d’événements importants, c’est que vous avez suffisamment d’argent pour éviter de vous faire proposer de telles arnaques.

Mais c’est dans les couches inférieures de ce milieu que la fraude trouve un terreau fertile. Les tournois «Futures » ou « Challengers » regorgent de joueuses et de joueurs qui peinent à joindre les deux bouts. Ils sont âgés de 22, 27, 33 ans et parcourent la planète parce que le tennis est toute leur vie. Ils doivent toutefois manger de façon frugale, dormir dans de petits hôtels de troisième ordre tout en partageant régulièrement la chambre avec leurs compagnons d’infortune.

Alors, quoi de plus alléchant qu’un montant de 10 000$, vite fait, plutôt que le chèque de quelques milliers de dollars octroyé après une défaite au 2e tour du tournoi de Karshi, en Ouzbékistan, par exemple. Ou celui de Tucepi, en Croatie...

On parie sur tout

Il faut savoir qu’il existe des sites de paris où on peut mettre son argent sur à peu près tout ce que vous pourriez imaginer. Et même sur ce que vous n’imagineriez même pas.

On ne parie pas que sur le résultat d’un match. Mais bien sur celui d’une manche, ou même d’un jeu. Et malgré que les résultats en direct soient disponibles sur internet, il y a toujours un léger délai de quelques secondes entre la réussite d’un coup gagnant ou la commission d’une faute bête et leur l’apparition du résultat sur votre écran.

Difficile de cibler les fraudeurs puisque tout le monde a un téléphone. Et un grand nombre des spectateurs, dans les gradins, le tiennent dans leur main pour des tas de raison. Mais il existe bel et bien des gens délégués à des tournois «Futures» ou «Challengers» pour expédier le plus rapidement possible l’information afin qu’un complice modifie son pari. Ou encore des individus chargés de contacter ce joueur ou cette joueuse, savamment ciblée, afin de participer à ce type de fraude.

Il y en a eu en Asie, il y en a eu Europe, il y en a eu en Amérique, il y en a même eu chez nous. Et ces personnes, pour la plupart, préfèrent ne pas en parler. Ou s’ils le font, ils le feront avec d’extrêmes précautions pour des raisons faciles à comprendre.

Alors, en conclusion, on ne peut que déplorer cet état de fait. Mais il sera toujours difficile de mettre à terre les réseaux de filous qui s’enrichissent sur le dos d’athlètes ayant besoin d’argent.