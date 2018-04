Encore un circuit de Didi Gregorius dans une victoire des Yankees

Didi Gregorius a frappé un circuit dans un quatrième match de suite et les Yankees ont défait les Twins du Minnesota au compte de 7-4, mercredi à New York.

Le joueur d’arrêt-court a obtenu sa neuvième longue balle de la saison en troisième manche alors que les coussins étaient vides.

Il avait également produit un point en première quand son simple a permis à Brett Gardner de croiser le marbre.

Tyler Austin a lui aussi envoyé la balle par-dessus la clôture dans la cinquième victoire consécutive des Yankees.

Les Twins avaient bien entamé la rencontre avec une claque de deux points de Miguel Sano en première, mais ils n’ont pas été dans le coup par la suite.

Sonny Gray, qui a commencé le match au monticule pour les vainqueurs, a cédé sa place après quatre manches et deux tiers. Il a concédé trois points et six coups sûrs. Chad Green (2-0) a été crédité de la victoire tandis qu’Aroldis Chapman a obtenu son quatrième sauvetage de la saison.

La défaite est allée à la fiche de Lance Lynn (0-2), qui a accordé six points en trois manches et deux tiers.

Les Yankees (14-9) tenteront de balayer leur série de quatre matchs contre les Twins (8-11) jeudi.