Dwyane Wade maintient le suspense quant à son avenir

Malgré l’élimination de son équipe mardi soir contre les 76ers de Philadelphie, Dwyane Wade, du Heat de Miami, a refusé de dire s’il sera de retour l’an prochain ou s’il prendra sa retraite.

«Venant juste de terminer ma 15e saison dans la NBA, je vais y réfléchir. Je vais m’investir auprès ma famille. Ils sont les prochains sur ma liste et je veux être certain d’être là pour eux. Ensuite, il y a le volet basketball, mais c’est encore loin pour commencer à y penser», a-t-il mentionné au "Miami Herald" à la suite de la défaite de 104-91 des siens, mettant ainsi fin aux espoirs du Heat dès la première ronde en cinq affrontements.

Le joueur de 36 ans n’a toutefois pas à rougir de ses performances durant la saison régulière ou lors des éliminatoires. Après des campagnes minées par des blessures, il est revenu en force à la suite de son passage des Cavaliers de Cleveland au Heat en février dernier. Faisant partie des joueurs de soutien, Wade a bien accepté son rôle.

«Il a ce sens de l’attention et de l’humilité et il ne voulait pas arriver ici et prendre la place d’un autre. Il voulait juste s’intégrer», a dit son entraîneur-chef Erik Spoelstra.

Loin d'être fini...

Dans les dernières 21 parties de la saison régulière, Wade a récolté une moyenne de 12 points, 3,4 rebonds et 3,1 mentions d’aide en passant plus de 22 minutes sur le terrain pour ainsi aider le Miami à se qualifier pour les éliminatoires.

En séries, il a offert de solides performances en comptant 28 points durant la deuxième rencontre et 25 durant la quatrième.

Wade a remporté trois championnats de la NBA avec le Heat, le club qui l’avait repêché en 2003. Destiné au Temple de la renommée, le vétéran a été choisi douze fois pour le match des étoiles et il a remporté le titre de joueur le plus utile à son équipe lors de la finale de 2006. Il a également été le meilleur marqueur de la ligue en 2009 en plus de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin avec l’équipe nationale des États-Unis.