Victor Olofsson s’entend avec les Sabres

L’attaquant Victor Olofsson a accepté un contrat d’entrée de deux saisons avec les Sabres de Buffalo, mardi.

Sélectionné en septième ronde par les Sabres lors du repêchage de la Ligue nationale en 2014, l’athlète de 22 ans a disputé les deux dernières saisons avec le Frolunda HC, en première division suédoise.

En 50 parties lors de la campagne 2017-2018, le Suédois a récolté 27 buts et 43 points. Il a ajouté trois filets et quatre points en six rencontres éliminatoires.

Le Frolunda HC a subi l’élimination face aux Redhawks de Malmo, lors des éliminatoires.