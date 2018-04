Un match sans point ni coup sûr teinté de gris

Publié 24 avril

Mis à jour 24 avril

Le lanceur des A’s d’Oakland, Sean Manaea, a lancé le 12e match sans point ni coup sûr de l’histoire de l’équipe, samedi. De ce nombre, cinq ont été réussis lorsque l’équipe évoluait à Philadelphie et les sept autres à Oakland, après que l’équipe eut déménagé de Kansas City en 1968.

Sans vouloir enlever de mérite au gaucher, il a été favorisé par la tradition du baseball, qui est parfois malheureusement dépassée. Depuis plus de 100 ans, les marqueurs officiels sont embauchés par les équipes locales. Avant l’arrivée de la reprise vidéo, le jugement du marqueur officiel était infaillible même s’il était contesté. La nouvelle technologie aide les marqueurs à être plus constants.

Sauf qu’il y a un «hic» majeur.

La première chose qu’on tente de lui faire comprendre, avant même qu’il n’officie son premier match, c’est la philosophie qui entoure la décision d’accorder le premier coup sûr dans un match.

On lui explique que le premier coup sûr doit être réussi sans équivoque. S’il doit rendre la décision, il ne peut pas accorder un coup sur un jeu controversé, empêchant ainsi le lanceur de réaliser un match sans point ni coup sûr.

C’est de la foutaise!

À un certain moment, lors du match de Manaea, son coéquipier qui évoluait à l’arrêt court a effectué une longue course vers le champ extérieur, le dos au marbre. Il s’est alors retrouvé au milieu d’un trio de joueurs. La balle a touché à son gant, puis il a jonglé avec celle-ci avant qu’elle ne tombe au sol. La décision du marqueur officiel sur le jeu : une erreur!

Deux questions me sont passées par la tête à ce moment-là et mon raisonnement ne favorisait pas l’intégrité du baseball. Est-ce que le marqueur a rendu cette décision parce qu’il est embauché par l’équipe locale, ou est-ce à cause de la philosophie archaïque qui stipule de ne pas accorder le premier coup sûr sur un jeu qui n’est pas sans équivoque?

Sean Manaea est d’une honnêteté irréprochable. Il croyait que c’était un coup sûr, tellement qu’il n’a pas réalisé avant la huitième manche qu’il n’avait toujours pas accordé de coup sûr.

Félicitations à lui pour son exploit, mais surtout pour sa franchise!