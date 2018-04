Un départ de qualité pour Marco Gonzales

Les Mariners de Seattle ont profité de la bonne forme de leur partant Marco Gonzales pour blanchir les White Sox au compte de 1-0, mardi à Chicago.

Gonzales (2-2) a permis cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail tout en retirant huit adversaires sur des prises.

En relève, Dan Altavilla, Marc Rzepczynski, Juan Nicasio et Edwin Diaz se sont succédé pour compléter le travail, ne donnant rien au clan adverse. Diaz a enregistré son neuvième sauvetage de la campagne.

Kyle Seager a frappé deux coups sûrs pour les visiteurs. Il a d’ailleurs été le seul joueur à croiser le marbre, lorsque Mitch Haniger a cogné un simple productif en quatrième manche.

En concédant un point et trois frappes en lieu sûr lors de son passage de quatre manches et un tiers sur la butte, Chris Volstad (0-1) a subi la défaite.

Les deux clubs compléteront une série de trois rencontres mercredi. Ils se sont partagé les honneurs des deux premiers duels.