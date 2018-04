Todd Gurley et Marcus Peters avec les Rams pour 2019

Les Rams de Los Angeles ont exercé leur option sur la cinquième année de contrat du porteur de ballon Todd Gurley et du demi de coin Marcus Peters.

Les deux joueurs, sélectionnés en première ronde du repêchage de 2015, ont donc maintenant une entente valide avec les Rams jusqu’au terme de la saison 2019.

Peters empochera 9,069 millions $ et Gurley 9,63 millions $ en 2019. Ils pourraient toutefois signer une prolongation de contrat avec l’équipe, selon l’«Orange County Register».

Gurley a disputé les trois premières saisons de sa carrière avec les Rams. Il a surtout brillé en 2017 avec 1305 verges de gain au sol et 13 touchés en plus de capter 64 passes pour 788 verges et six majeurs.

Peters, acquis des Chiefs de Kansas City en retour d’un choix de quatrième ronde en 2018 et d’une sélection de deuxième tour en 2019, a réussi 19 interceptions et a rabattu 55 passes depuis son arrivée dans la NFL.

Les Rams ont causé la surprise la saison dernière en décrochant le titre de la section Ouest de la Nationale avec une fiche de 11-5. Ils entameront la prochaine campagne le 10 septembre contre les Raiders d’Oakland.