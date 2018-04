Rob Gronkowski confirme son retour avec les Patriots en 2018

L'ailier rapproché vedette Rob Gronkowski a informé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de sa participation à la saison 2018 de la National Football League (NFL), a-t-il annoncé mardi.

«J’ai rencontré l’entraîneur-chef (Bill Belichick) et l’ai informé de mon retour avec les "Pats" pour la saison 2018», a-t-il écrit dans une publication Instagram accompagnée d’une photo de lui-même.

«Je me suis entraîné, je suis resté en forme et je me sens très bien. J’ai hâte de tenter de gagner un autre championnat.»

Jusque-là, «Gronk» ne s’était toujours pas engagé à revenir au jeu en 2018. Après la défaite des siens contre les Eagles de Philadelphie lors du dernier Super Bowl, le receveur avait reconnu qu’il songeait à prendre sa retraite.

L’athlète de 28 ans a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière, ne disputant que deux saisons complètes depuis sa toute première campagne, en 2010. En 14 matchs en 2017, il a capté 69 passes pour des gains de 1084 verges et huit touchés.

Gronkowski a encore deux ans à écouler à son contrat. Il doit empocher 8 millions $ en 2018 et 9 millions $ en 2019. Il aura aussi droit à un boni de 250 000 $ s’il participe à suffisamment d’entraînements pendant la saison morte.

S’il compte participer à la saison régulière, Gronkowski n’a pas pris part au début des entraînements optionnels de l’entresaisons des Patriots, selon le réseau ESPN. Ces séances sont surtout consacrées à la remise en forme.

Le quart-arrière Tom Brady était absent aussi lundi. Ce dernier ne semble toutefois pas jongler avec l’idée de prendre sa retraite, malgré ses 40 ans.