Retour à Edmonton pour Mathieu Bertrand

Après neuf saisons avec les Eskimos au terme d’une carrière qui a pris fin en 2012, Mathieu Bertrand effectuera un retour à Edmonton en mai à l’occasion du camp d’entraînement de la formation de Jason Maas, où il agira comme entraîneur invité.

«Quand je suis parti avec les enfants et ma femme après ma dernière saison, j’ai regardé dans le rétroviseur en souhaitant être de retour à un moment donné, a exprimé le coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des quarts-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval. Ça va faire drôle d’être de retour pour la première fois. Ça va être un beau moment puisque je vais retrouver quelques anciens coéquipiers [Calvin McCarty et J.C. Sherritt], des membres du personnel et je ne serai pas en terrain inconnu, mais il ne s’agira pas d’un camp de vacances.»

«Je ne connais pas encore mon rôle, mais je ne vais pas là en touriste, de poursuivre l’ancien centre arrière des Eskimos. C’est moi qui ai contacté Jason, qui a été mon premier quart-arrière en 2004 quand Ricky Ray était parti au camp des Jets de New York et il a rapidement amorcé les démarches. Les Eskimos ne font pas de camp des recrues et je quitte le 18 mai pour deux semaines.»

Il allait de soi pour Bertrand de vivre sa première véritable expérience comme entraîneur invité dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Eskimos. «Mon cœur est encore à Edmonton et je me serais mal vu ailleurs, a-t-il raconté. Dans le futur toutefois, je n’aurai pas le choix d’aller ailleurs si je veux voir autre chose. Je vivrai la totale au lieu d’être simplement observateur comme au camp des Alouettes de Montréal dans le passé.»

Apprentissage

S’il ne va pas dans la capitale albertaine en touriste, Bertrand assure qu’il n’y va pas non plus pour vérifier la température de l’eau en prévision d’un éventuel boulot dans la LCF. «Je ne suis pas là pour tâter le terrain, a-t-il imagé. Il s’agira d’une formation continue et je vais apprendre de nouvelles choses.»

Approché par les Alouettes l’an dernier après la nomination de Jacques Chapdelaine comme entraîneur-chef, Bertrand n’avait pas poursuivi le processus après le premier entretien.

«Un vieux sage m’a déjà dit qu’il ne faut jamais fermer les portes, mais la LCF n’est pas dans mes projets à court et moyen terme, a-t-il assuré. Mes enfants sont bien à Québec et je ne veux pas déménager ma famille. Mon fils évoluera pour Saint-Jean-Eudes en première secondaire à compter de septembre.»

«Dans le réseau universitaire, tu as de la stabilité quand tu fais un bon travail, d’ajouter l’ancien quart-arrière étoile du Rouge et Or. Comme joueur, j’ai vu trop de changements chez les entraîneurs. Je suis un gars fidèle qui aime bâtir des relations.»

Brennan à Calgary

Pour une deuxième année consécutive, Carl Brennan prendra part au camp des Stampeders de Calgary comme entraîneur invité. «À ta deuxième année au même endroit, tu peux approfondir des choses que tu as vues la première, a souligné l’entraîneur de la ligne offensive du Rouge et Or. Je serai là pour travailler et non pas seulement pour regarder.»