Repêchage de la NFL : prédire l’impossible

Il n’y a qu’une seule chose qui est plus périlleuse que de procéder à des prédictions dans la NFL, soit de tenter de prédire l’avenir avec un repêchage simulé du véritable événement qui se tiendra à Dallas à compter de jeudi soir. Voilà, faisons tout de même le saut!

1. Browns de Cleveland

Sam Darnold (quart-arrière), USC

Un quart-arrière, c’est sûr et certain! Mais lequel? Les Browns pourraient y aller pour le beau risque avec Josh Allen. Ils miseraient ainsi sur le meilleur bras de la cuvée... mais plusieurs points d’interrogation. Ils ont été retirés sur prises trop souvent. Sam Darnold sera l’élu.

2. Giants de New York

Saquon Barkley (porteur), Penn State

C’est là que le mystère commence! Les Giants pourraient très bien reculer pour accumuler des choix ou y aller pour leur quart-arrière du futur. Reste qu’ils peinent à courir avec le ballon depuis trop longtemps et Barkley peut redorer le blason de l’attaque rapidement.

3. Jets de New York

Josh Rosen (quart-arrière), UCLA

Il faudra voir si les Jets seront davantage charmés par la personnalité plus rock’n’roll d’un Baker Mayfield. Après mûre réflexion, allons-y pour le quart-arrière qui, techniquement, semble le plus mûr à jouer immédiatement en Josh Rosen.

4. Browns de Cleveland

Bradley Chubb (ailier défensif), North Carolina State

Encore un ailier défensif, après avoir choisi Myles Garrett au tout premier choix il y a un an à peine? Absolument! Les équipes ayant le luxe de terroriser les quarts-arrière sont rarement longtemps en famine. Chubb rendra Garrett meilleur et vice versa.

5. Dolphins de Miami (échange projeté avec Broncos)

Baker Mayfield (quart-arrière), Oklahoma

Les Dolphins semblent, à peine secrètement, entichés de Mayfield. Celui-ci repousse certaines équipes avec sa confiance frôlant l’arrogance, mais en situation critique, il carbure à la pression. Le pilote Adam Gase est réputé pour son travail avec les quarts.

6 Bills de Buffalo (échange projeté avec Colts)

Josh Allen (quart-arrière), Wyoming

Les Bills détiennent les 12e et 22e choix, mais devront s’avancer pour mettre la main sur un quart-arrière. Plusieurs estiment qu’ils ne poseront pas un tel geste, mais si Allen glisse, ils pourraient être tentés. Reste à voir s’ils pourraient corriger son manque de précision.

7. Buccaneers de Tampa Bay

Derwin James (maraudeur), Florida State

Pas très original puisque James est le choix quasi unanime pour les Bucs! Mais difficile d’aller à contresens puisqu’il risque de métamorphoser cette position très pauvre à Tampa. Un leader respecté, un joueur physique et un style versatile. Qui dit mieux?

8. Bears de Chicago

Quenton Nelson (garde), Notre Dame

Nelson devrait logiquement dominer la compétition devant lui au prochain niveau, ce qui signifie deux choses à Chicago : une vie plus facile pour le jeune quart Mitchell Trubisky et un jeu au sol encore plus dangereux qu’il ne l’était déjà. Pas trop mal!

9. 49ers de San Francisco

Minkah Fitzpatrick (demi de coin/maraudeur), Alabama

En frais de dynamisme, Fitzpatrick s’annonce comme un premier de classe, lui qui peut évoluer à peu près partout dans une tertiaire. On l’imagine déjà gambader aux côtés du nouveau venu Richard Sherman. Un joueur de grande qualité pour les Niners.

10. Raiders d'Oakland

Tremaine Edmunds (secondeur), Virginia Tech

Pourquoi pas un gros secondeur capable de brasser la cage défensivement chez les Raiders? Edmunds est polyvalent, se déplace bien et à 19 ans, le plafond est illimité dans son cas. Jon Gruden danse dans sa tête en imaginant la nouvelle mouture de Derrick Brooks.

11. Broncos de Denver (échange projeté avec Dolphins)

Denzel Ward (demi de coin), Ohio State

Si ce scénario se concrétise, les Broncos seront comblés. La rumeur court que le grand patron John Elway aime bien Ward. Une telle chute ne serait pas sans rappeler celle de Marshon Lattimore au 11e rang chez les Saints l’an passé. Ils en rient encore.

12. Colts d'Indianapolis

Roquan Smith (secondeur), Georgia

Les Colts sont une véritable passoire défensive depuis plusieurs années et il est fort possible qu’ils regardent de ce côté, à moins qu’ils reluquent un joueur de ligne offensive. La vitesse de Smith permettra de masquer les lacunes de la ligne défensive.

13. Redskins de Washington

Vita Vea (plaqueur), Washington

Probablement le spécimen athlétique le plus atypique et extraordinaire du repêchage à 6 pi 4 po et quelque 350 lb! Vea peut occuper différents rôles sur la ligne défensive et il deviendrait rapidement le point d’ancrage du front défensif des Skins.

14. Packers de Green Bay

Josh Jackson (demi de coin), Iowa

Un choix qui m’a fait hésiter, mais la profondeur fait cruellement défaut chez les Packers au poste de demi de coin. En Jackson, ils mettraient la main pour une deuxième année de suite (après Kevin King) sur un joueur de gros gabarit à cette position.

15. Cardinals d'Arizona

Lamar Jackson (quart-arrière), Louisville

Trop tôt? Peut-être, mais l’équipe qui sera amoureuse d’un prospect aussi intrigant et athlétique que Lamar Jackson devra appuyer très vite sur la gâchette. Il n’y a probablement pas un athlète supérieur dans ce repêchage, mais comme quart, ce sera tout ou rien.

16. Ravens de Baltimore

Calvin Ridley (receveur), Alabama

Les Ravens ont mis sous contrat les receveurs Michael Crabtree et John Brown, mais ce n’est pas suffisant pour redonner de la couleur à un jeu aérien anémique. Ridley pourrait relancer une attaque qui a terminé dernière avec 5,7 verges par tentative de passe en 2017.

17. Chargers de Los Angeles

Leighton Vander Esch (secondeur), Boise State

La grosse lacune des Chargers est leur inhabileté à freiner le jeu au sol. Le réflexe est de regarder du côté des plaqueurs, mais Vander Esch est un secondeur qui a montré de belles aptitudes et un instinct hors pair en peu de temps comme partant. Sa valeur est à la hausse.

18. Seahawks de Seattle

Marcus Davenport (ailier défensif), UTSA

Le potentiel est énorme, mais le risque d’échec aussi. Les Seahawks doivent appliquer davantage de pression et ce n’est pas une position de profondeur dans ce repêchage, contrairement à celle de demi de coin, qu’ils pourront combler plus tard.

19. Cowboys de Dallas

Da’Ron Payne (plaqueur), Alabama

On pourrait croire que les Cowboys iront vers un receveur puisqu’ils ont montré la porte à Dez Bryant, mais il y aura de belles valeurs à cette position dans les rondes subséquentes. Payne est solide contre la course et peut aussi appliquer la pression.

20. Lions de Detroit

Taven Bryan (plaqueur), Florida

Bryan est considéré comme un joueur qui a encore beaucoup à apprendre, mais dont le potentiel est illimité. Sous la férule de Matt Patricia, qui a développé bien d’autres projets, il pourrait s’épanouir à Detroit. Il peut évoluer à l’intérieur comme à l’extérieur.

21. Bengals de Cincinnati

James Daniels (centre), Iowa

Les Bengals doivent rétablir leur mentalité de leurs années plus productives, il n’y a pas si longtemps, quand ils misaient sur une ligne offensive dominante. Ça commence au centre. Daniels peut aussi évoluer comme garde, ce qui assure une belle profondeur.

22. Colts d'Indianapolis (échange projeté avec les Bills)

Mike Hughes (demi de coin), UCF

Il ne faut pas se fier au gabarit de Hughes, qui pratique un style physique. Son inexpérience sera rachetée par son esprit compétitif. Dans ce scénario fictif où les Colts repêchent deux fois, ils améliorent la tertiaire et potentiellement leurs retours de bottés.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Mike McGlinchey (bloqueur), Notre Dame

La majorité des observateurs s’entendent pour dire que les Patriots sauteront sur un bloqueur pour combler la perte de Nate Solder. C’est donc dire qu’ils ne le feront pas! Bon, allons-y quand même selon cette vision, avec un prospect de grande qualité.

24. Panthers de Caroline

Will Hernandez (garde), UTEP

Les murmures sont nombreux disant que les Panthers reluquent des receveurs, mais le besoin semble plus criant à l’intérieur de la ligne offensive depuis le départ d’Andrew Norwell. En Hernandez, ils obtiendraient un garde agressif et dominant sur le jeu au sol.

25. Titans de Tennessee

Harold Landry (ailier/secondeur), Boston College

Les Titans ont colmaté plusieurs brèches dans les dernières années, mais un ajout sur le front défensif pour appliquer la pression ne serait pas de refus. Brian Orakpo aura 32 ans et sera joueur autonome après la saison. En Landry, ils miseraient sur un afflux de sang neuf.

26. Falcons d'Atlanta

Isaiah Wynn (garde), Georgia

La saison dernière, le jeu au sol des Falcons n’a pas été aussi redoutable que lors de la précédente édition où ils ont atteint le Super Bowl. Du muscle sur la ligne offensive est de mise et Wynn représente une bonne valeur en fin de ronde.

27. Saints de la Nouvelle-Orléans

Dallas Goedert (ailier rapproché), South Dakota State

Depuis le départ de Jimmy Graham et la tentative infructueuse de le ramener au bercail en mars dernier, les Saints se cherchent un ailier rapproché. Goedert est ce qui s’approche le plus de Graham en termes de style, de mains et d’athlétisme. Une cible bienvenue!

28. Steelers de Pittsburgh

Rashaan Evans (secondeur), Alabama

Si Evans est disponible, les Steelers feront d’une pierre deux coups en repêchant un joueur solide à une position de besoin, en raison de la perte de Ryan Shazier, du moins à court terme. À moins que l’on décide de se doter de profondeur dans la tertiaire.

29. Jaguars de Jacksonville

DJ Moore (receveur), Maryland

Les Jaguars ont perdu les services d’Allen Robinson et même s’ils misent sur l’attaque au sol avant tout, ils doivent se doter d’un véritable receveur numéro un. Moore a la vitesse et le flair pour combler ce besoin, lui qui pose un réel danger après l’attrapé.

30. Vikings du Minnesota

Kolton Miller (bloqueur), UCLA

Miller risque d’être parti trop tôt pour les Vikings, puisqu’il semble gagner en appréciation plus le repêchage approche. Toutefois, à cette période-ci de l’année, il y a beaucoup d’écrans de fumée. Les Mauves ont encore besoin d’aide sur la ligne offensive.

31. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Jaire Alexander (demi de coin), Louisville

La vitesse et l’instinct d’Alexander pourraient faire en sorte qu’il entende son nom plus tôt. Certains doutent toutefois qu’il ait le gabarit pour résister aux rigueurs de la NFL. Il sera intéressant de voir si les Pats opteront plutôt pour un quart-arrière. Mason Rudolph, peut-être?

32. Eagles de Philadelphie

Derrius Guice (porteur), LSU

Les Eagles n’ont pas de besoin criant et Guice s’annonce comme le nouveau Marshawn Lynch avec son style de jeu agressif, voire brutal. Oui, les Eagles misent déjà sur Jay Ajayi, mais il en est à sa dernière année de contrat et demeure très inconstant.