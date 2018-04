L’ex-joueur vedette des Nordiques de Québec, Marian Stastny, vend son terrain de golf. Le Golf Stastny, de Saint-Nicolas, passe à un promoteur immobilier pour 5,75 M$, a appris «Le Journal de Québec».

«Mon mari est malade et c’est pourquoi on a décidé de vendre à des gens qui ont des valeurs humaines. On va demeurer ici et continuer à travailler pour encore quelques années», a indiqué, lundi, au Journal, la femme de Marian Stastny, Eva Malinovska.

Selon cette dernière, son mari, atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, doit ralentir la cadence.

D’après les termes de l’acte notarié jeudi dernier, l’acquéreur se donne jusqu’au 1er décembre 2020 pour acquérir 100 % des actifs du Golf Stastny.

Après sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’aîné des frères Stastny, Marian, a décidé de s’établir dans la région de Québec, où il a ouvert un golf, un restaurant et un hôtel en 1994.

Au fil du temps, le projet de terrain de golf de plus de 200 acres et d’un hôtel a été bonifié à plusieurs reprises, nécessitant chaque fois d’importants investissements de la part de l’aîné de la célèbre famille de hockeyeurs.

Récemment, plusieurs rumeurs non fondées ont circulé à savoir que le Groupe Beaudet devenait le gestionnaire du Golf Stastny tout en détenant une option d’achat.

Promoteur très actif

Or, c’est l’homme d’affaires et promoteur immobilier Daniel Proulx, de Blainville, qui a mis la main sur le Golf Stastny. Proulx connaît bien l’industrie du golf puisqu’il détient avec d’autres partenaires le club de golf Les Quatre Domaines à Mirabel.

L’homme d’affaires possède également de nombreux terrains au Québec pour faire du développement immobilier.

Sur la Rive-Nord de Montréal, Daniel Proulx, qui détient Investissement Au Pied Carré, a mené de front, avec son partenaire d’affaires Ray Junior Courtemanche, de nombreux projets immobiliers résidentiels à Mirabel, à Blainville, à Lorraine, à Laval et à Terrebonne.

Pas de changement

Pour l’instant, le nouvel acquéreur n’aurait pas l’intention de modifier le fonctionnement ni la vocation du terrain de golf, de l’hôtel et du restaurant.

«Tous nos employés vont demeurer en poste. Le zonage actuel ne permet pas de faire du développement immobilier. Le promoteur pourrait toutefois demander un changement de zonage», a fait valoir Mme Malinovska.