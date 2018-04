Les héros obscurs du premier tour

Il n'a été qu'un joueur de soutien, mais Fernando Pisani restera gravé dans la mémoire des partisans.

En 2006, l'attaquant des Oilers avait éberlué la planète hockey en marquant 14 buts en 24 matchs lorsque l'enjeu était le plus grand.

Chaque année, les amateurs se plaisent à voir des joueurs qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ou des individus aux habiletés sous-estimées, sortir de l'ombre le temps du printemps.

Le TVASports.ca vous présente quelques héros obscurs du premier tour des séries de 2018.

Le trio Sissons – Bonino – Watson, Predators de Nashville

Nathan MacKinnon ne pouvait être neutralisé complètement et il a inscrit six points, dont trois buts, malgré l’élimination des siens en six matchs.

Toutefois, aucun de ses points n’a été obtenu face à la coriace unité concoctée par l’entraîneur-chef Peter Laviolette.

Ce dernier a réuni trois cols bleus avec l’idée de les déployer lors des mises au jeu défensives contre les gros canons de l’Avalanche. Pari réussi.

Ensemble, Sissons, Bonino et Watson n’auront pas encaissé le moindre but à cinq contre cinq. Mieux encore : ils ont été sur la glace pour cinq buts dans ce contexte. Watson (4B) et Sissons (3B) sont ex aequo au premier rang des pointeurs de leur équipe avec sept points. Et Bonino n’est pas en reste avec ses cinq points, dont deux buts.

Tomas Plekanec, Maple Leafs de Toronto

Après avoir été échangé aux Maple Leafs, l’homme portant le col roulé a été limité à deux maigres mentions d’aide en 17 rencontres de saison régulière. À l’approche des séries, les attentes étaient ainsi plutôt modestes à son endroit.

Effacé lors des deux premiers matchs de la série face aux Bruins, le Tchèque s’est ensuite mis en marche en récoltant quatre points, dont deux buts.

Plekanec a également embrassé un rôle qu’il connaît bien : s’acquitter des responsabilités défensives face au premier trio adverse. Ce n’est pas un pur hasard si David Pastrnak (2A), et Brad Marchand (1B) ont ralenti lors des quatre derniers matchs. Absent lors de l’affrontement no 4, Patrice Bergeron a pour sa part été blanchi de la feuille de pointage à ses trois dernières parties.

Soudainement, les mêmes partisans des Maple Leafs qui grognaient contre «Pleky» le portent aux nues.

Reste à voir maintenant si Plekanec pourra aider la formation de la Ville Reine à l'emporter lors du match ultime.

Brian Dumoulin, Penguins de Pittsburgh

Le travailleur de l’ombre de la brigade défensive des Penguins. S’il ne sera jamais perçu comme une vedette, il n’en demeure pas moins franchement efficace.

Au premier tour, Dumoulin a affiché les meilleurs indices de possession de rondelle (Corsi) chez les défenseurs de son équipe à cinq contre cinq. Son différentiel de +7 le place au troisième rang du circuit, ex aequo avec quatre joueurs, dont ses coéquipiers Olli Maatta et Sidney Crosby.

Par-dessus tout, il a fourni six points, dont un but, ce qui n’était pas attendu de sa part.

Deryk Engelland, Golden Knights de Vegas

Vous pouvez vous pincer, vous frotter les yeux. Mais non, il ne s’agit pas d’un rêve et vous avez bien lu le nom de Deryk Engelland, ce défenseur limité ayant surtout fait figure de sixième ou septième défenseur au cours de sa carrière.

Et pourtant... Engelland s’est fait confier en moyenne plus de 25 minutes par match (25 :26), ce qui fait de lui le deuxième défenseur le plus utilisé de son équipe en séries. Son différentiel de +3 est le meilleur de la formation du Nevada.

En prime, le robuste arrière n’a écopé d’aucune punition.

Que retrouve-t-on dans l’eau à Las Vegas? Allez savoir...

Alex Killorn, Lightning de Tampa Bay

Le natif d’Halifax peut s’enorgueillir de toujours recevoir de plus grandes responsabilités à l’arrivée du printemps. Si l'on tient compte de tous les matchs de sa carrière, sa moyenne de temps de jeu en saison régulière (16:59) est bien moins importante que celle qu'il a compilée en séries (19:16).

Il le rend bien à son entraîneur-chef Jon Cooper, puisqu'il totalise 38 points en 52 matchs éliminatoires.

Killorn, un ailier gauche polyvalent, a récolté cinq points, dont quatre buts, en autant de matchs au premier tour. Il a formé un trio avec les deux recrues Yanni Gourde et Anthony Cirelli.

Marcus Sorensen, Sharks de San Jose

Cet attaquant suédois choisi au quatrième tour en 2010 (106e au total) avait inscrit cinq buts en 32 matchs cette saison avec les Sharks. Voilà qu'il a fait mouche trois fois en quatre rencontres - en plus d'obtenir une mention d'aide - pour aider les siens à balayer les Ducks au premier tour.

Sorensen, qui a disputé 23 matchs dans la Ligue américaine en 2017-2018, a pourtant été le joueur le moins utilisé de son équipe (9:25 par match). Il mène ainsi la LNH au chapitre des buts par minute jouée en séries (4,78 buts par tranche de 60 minutes).

Évidemment, l'échantillon est petit. Mais ce joueur méconnu aura certainement profité de ses rares chances de se faire valoir.

Données issues de Corsica.hockey, naturalstattrick.com et LNH.com