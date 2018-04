Les Cubs s’amusent contre les Indians

Sept des neuf frappeurs des Cubs de Chicago ont obtenu au moins un point produit dans une victoire de 10-3 contre les Indians, mardi à Cleveland.

Kyle Schwarber a brillé avec deux circuits en solo, ses cinquièmes et sixièmes de la campagne. Willson Contreras et Ian Happ ont également envoyé la balle de l’autre côté de la clôture dans la victoire.

Deux des trois points des Indians ont été inscrits sur des simples d’Edwin Encarnacion et d’Erik Gonzalez. Jason Kipnis a pour sa part poussé Bradley Zimmer au marbre quand il a été retiré sur un roulant.

Le partant Tyler Chatwood (1-3) a mérité la victoire en n’accordant qu’un point et quatre coups sûrs en six manches de travail. Il a aussi passé cinq joueurs dans la mitaine.

Son vis-à-vis, Josh Tomlin (0-3), a connu une sortie plus difficile. Il a été remplacé après seulement trois manches et deux tiers, car il avait concédé cinq points et sept coups sûrs.

Les Cubs (11-9) croiseront de nouveau le fer avec les Indians (12-9) mercredi.