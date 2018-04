Émile Samson honoré par la LCH

Le gardien de l’Armada de Blainville-Boisbriand Émile Samson a été élu gardien par excellence de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de hockey (LCH), mardi.

Il avait reçu le titre de joueur de la semaine la veille dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Dans les deux premiers matchs de la série demi-finale entre l’Armada et les Islanders de Charlottetown, Samson a maintenu un taux d’efficacité de ,979 et une moyenne de but alloué de 0,50.

Il a réalisé 19 arrêts pour mener les siens à une victoire de 3-1, vendredi. Le lendemain, il a décroché son premier blanchissage des séries dans un gain de 1-0 qui permettait à l’Armada de prendre une avance de 2-0 dans la série.

Samson a entamé tous les matchs de l’Armada depuis le début des éliminatoires. Il n’a connu des difficultés qu’une fois, lors de la seule défaite de la Flotte laurentienne jusqu’ici en séries, le 11 avril contre les Wildcats de Moncton. Il avait alors été remplacé après avoir accordé deux buts sur cinq lancers en première période.

Le match numéro trois de la série entre l’Armada et les Islanders avait lieu mardi soir au EastLink Centre.

Le titre de joueur de la semaine dans la LCH est revenu à l’attaquant Boris Katchouk, des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).