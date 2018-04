Deux longues balles pour Gary Sanchez dans la victoire

Gary Sanchez a réussi deux coups de circuit dans une convaincante victoire de 8-3 des Yankees aux dépens des Twins du Minnesota, mardi à New York.

Le receveur a tout d’abord créé l’égalité avec une claque en solo lors de la deuxième manche, avant de produire les deux derniers points des siens en huitième.

Ses coéquipiers Didi Gregorius et Aaron Judge ont quant à eux amassé trois coups sûrs. Gregorius a notamment expédié une huitième balle dans les gradins cette saison, y parvenant dans un troisième match de suite. Il a été à l’origine de trois points.

Le vétéran CC Sabathia (1-0) n’a permis qu’un seul point, non mérité, deux frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches de travail.

Dans le clan adverse, Jose Berrios a concédé cinq points, six coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches sur la butte.