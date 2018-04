Comtois et Morand : d’amis à adversaires

Publié 24 avril

Mis à jour 24 avril

La série demi-finale entre le Titan d’Acadie-Bathurst et les Tigres de Victoriaville oppose deux bonnes équipes de hockey.



Elle oppose aussi deux grands amis, Antoine Morand et Maxime Comtois, qui ont cultivé cet espoir de s’affronter dans les séries 2018. La cerise sur le sundae aurait été de les voir croiser le fer en grande finale de la coupe du Président. Le rendez-vous tant espéré a lieu en demi-finale.



Morand et Comtois ont tous les deux été repêchés par les Ducks d’Anaheim en juin dernier. Une histoire incroyable : deux amis, représentés par les mêmes agents, Allain Roy et Marc Lavigne, repêchés par la même équipe de la LNH.



Les familles des deux joueurs étaient côtes à côtes dans les gradins du United Centre à Chicago lorsque les deux amis d’enfance ont été repêchés à quelques minutes d’intervalle. De grandes émotions après des années d’effort.



Comtois et Morand ont fait la pluie et le beau temps lors de leur passage chez les Grenadiers de Châteauguay dans les rangs midgets. C’est dans le vestiaire de cette équipe que j’ai rejoint les mères de ces deux attaquants québécois, Sonia Bolduc et Claudine Gervais.



Dans notre travail de reporter au quotidien, on a rarement la chance de jaser aux mamans des joueurs. Ce fut rafraichissant de leur parler, d’avoir leurs états d’âmes sur la série à venir et sur les émotions qui ont défilé à grande vitesse depuis un an.



Voici la première partie de mon reportage!