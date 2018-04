Badou Jack n’a jamais eu de doute

Malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé au sujet de son combat de championnat du monde contre Adonis Stevenson, Badou Jack n’a jamais craint de ne pas affronter le champion québécois en mai.

La preuve, c’est qu’il est au gymnase depuis au moins un mois afin de peaufiner sa préparation pour son duel du 19 mai.

«Je n’ai jamais eu de doute que ce duel allait arriver, a indiqué Jack. J’aurais été prêt à affronter Stevenson dès le mois de décembre, mais il y a eu des délais.»

«J’ai signé mon contrat il y a plusieurs semaines et je ne sais pas pourquoi on a mis autant de temps à l’officialiser avec une conférence de presse. Je suis simplement un boxeur dans cette histoire.»

Contre Stevenson, ce sera son deuxième combat chez les 175 lb depuis qu’il a grimpé dans cette catégorie.

«Lors du choc contre Lucian Bute [avril 2016], j’ai eu beaucoup de difficulté à faire le poids et c’est à ce moment que j’ai songé sérieusement à aller chez les mi-lourds, a-t-il indiqué. Je sentais que mes coups avaient perdu de la puissance.»

«Je me sens aussi rapide qu’avant. Je suis capable de lancer plus de coups qui ont plus d’autorité. J’ai toujours été un mi-lourd naturel.»

Pas seulement une gauche

Depuis quelques années, on entend souvent dire que Stevenson a seulement une main gauche terrifiante dans son coffre à outils. Jack n’est pas de cet avis.

«C’est un très bon boxeur qui a une bonne force de frappe. Je crois qu’il est sous-estimé, car il a d’autres belles qualités comme celle de bien contrôler la distance avec ses adversaires», a souligné celui qui a été champion du monde à deux reprises au cours de sa carrière.

«Il aime bien forcer le combat et c’est un type d’adversaire que j’aime bien.»