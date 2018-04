Avisail Garcia sur le carreau

Les White Sox de Chicago ont placé mardi le nom du voltigeur Avisail Garcia sur la liste des éclopés pour 10 jours en raison d’une blessure à la jambe droite.

Garcia a quitté la rencontre de la veille contre les Mariners de Seattle en deuxième manche à la suite d’une course vers le premier coussin. Après avoir cogné un roulant au troisième but, il a éprouvé une vive douleur le forçant à s’étendre au sol et il a eu besoin d’aide pour retraiter vers l’abri des siens.

Cette saison, l’athlète de 26 ans a claqué un circuit et produit quatre points en 73 présences à la plaque, affichant une moyenne au bâton de ,233.

Les Sox ont rappelé Daniel Palka de leur filiale AAA de Charlotte pour combler le poste vacant.