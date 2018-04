Arbitrage : Rémi Garde n’y comprend rien du tout

Si une chose est claire, c’est que rien n’est clair pour Rémi Garde quand il est question d’arbitrage dans la MLS.

«Je suis très frustré, je dois le dire, a-t-il admis. Je pense que depuis le début de la saison, tout ce qui est litigieux en termes de décision part en notre défaveur et c’est particulièrement frustrant.»

Il a d’ailleurs prévu une rencontre avec le directeur général de PRO, l’organisme qui gère les officiels de la MLS.

«J’ai prévu une rencontre avec Howard Webb, que j’avais déjà croisé au camp d’évaluation. Je crois que c’est nécessaire maintenant pour savoir comment les choses fonctionnent parce que très clairement, ce n’est pas clair.»

Cartons variables

Garde a revu les derniers matchs de l’équipe et se pose de sérieuses questions quant à la façon de grader les infractions.

«Si je reviens sur le match des Red Bulls, il y a deux situations de pénaltys qui ne sont pas accordées, dont une sur Daniel Lovitz et je ne vois pas de différence entre cette situation et celle de Victor Cabrera qui lui vaut un carton rouge.»

«Je ne vois pas non plus clairement la différence entre le carton rouge de Victor et le carton jaune du gardien de Los Angeles. J’avoue que c’est un petit peu difficile à encaisser.»

Il admet au passage qu’il dénote un certain manque d’équilibre dans les décisions.

«Nous avons accordé cinq tirs de pénalité en seulement sept matchs et j’ai l’impression qu’on nous en a refusé plusieurs.»

«Je commence seulement à apprendre comment l’arbitrage fonctionne ici, mais j’aimerais qu’on obtienne le même arbitrage que tout le monde.»

Dialogue de sourds

Samedi, on a vu Rémi Garde discuter avec le quatrième officiel à maintes reprises et souvent, il n’y avait que lui qui parlait.

«On demande des explications, mais ils ont pris une décision et ils ne vont pas dire non, on s’est trompé, donc c’est un dialogue de sourds.»

Il se questionne aussi sur l’usage que l’on fait de la reprise vidéo, qui est un nouvel outil à la disposition des officiels depuis l’été dernier.

«Il y a maintenant la vidéo, comme par exemple le carton rouge de Victor est sorti très vite, est-ce qu’on a vérifié à la vidéo que c’était un pénalty et qu’il y avait carton rouge?»

«Je ne suis pas sûr que tout ça soit bien huilé et bien réglé.»