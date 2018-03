Encore aujourd'hui, Louis Leblanc ne comprend pas

Centre Bell, 15 décembre 2011. Louis Leblanc saute sur une rondelle libre devant le filet et marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH), contre les Flyers de Philadelphie.

Il s’agissait du premier des cinq buts de sa courte carrière, tous inscrits lors de la saison 2011-2012. Mais les partisans des Canadiens de Montréal se souviendront probablement davantage de la chute d’un des meilleurs espoirs de l’équipe à l’époque.

Après seulement 50 matchs étalés sur deux campagnes, le Tricolore exclut Leblanc de ses plans. «Pourquoi on ne l’a pas invité? Parce qu’il ne faisait pas partie des meilleurs», disait Michel Therrien, devenu entraîneur-chef du CH en même temps que la grande refonte de la direction qui a amené le directeur général Marc Bergevin à Montréal.

«J’ai eu une bonne saison à ma première année professionnelle, mais après je me suis blessé et il y a eu un changement à Montréal avec les nouveaux boss», s’est souvenu Leblanc, rencontré par TVA Sports à Boston, où il poursuit des études en économie à l’Université Harvard.

«Ma carrière n’a pas évolué comme je l’aurais voulu. Ce qui est arrivé, je ne le comprends pas encore. C’est sûr, je me voyais avoir une longue carrière de 20 ans et de marquer 40 buts pour les Canadiens.»

Après des passages dans les organisations des Ducks d’Anaheim et des Islanders de New York, ainsi qu’un court séjour en Europe, Leblanc a accroché ses patins à 25 ans seulement. Maintenant, il est de retour sur les bancs d’école dans l’université où il a fait écarquiller les yeux sur la glace, en 2009-2010.

«Je crois sincèrement que les choses arrivent pour une raison et je ne peux pas demander mieux, de revenir dans un environnement comme ici. Ça fait spécial mais, pour moi c’était important de revenir ici après ma carrière.»

La pression des Canadiens

Cette carrière de hockeyeur, ce n’était pas celle espérée par Leblanc, mais ce dernier n’a aucun regret. S’il est heureux là où il est, on peut quand même se poser la question : les choses auraient-elles pu se dérouler différemment?



Les Canadiens ont demandé à Leblanc de se rapprocher de l’équipe. C’est pourquoi il s’est retrouvé à Montréal, chez le défunt Junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).



«Je suis parti de l’université, j’avais 19 ans et je recevais la pression des Canadiens pour partir. À l’époque, je pensais que c’était la bonne décision, comme mes parents, mon agent, les Canadiens... J’avais une très bonne saison à l’université et le CH me voyait dans ses plans à court terme et, j’imagine, à long terme.



«Tu te dis que c’est eux les boss, c’est eux qui te repêchent, c’est leur équipe : ils ont droit à leur opinion.»

Crédit photo : PIERRE-PAUL POULIN/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Hockey Canada avait aussi mis de la pression pour que le jeune joueur prometteur de l’époque rejoigne le hockey junior québécois.



«Louis avait été invité en tant que joueur de 18 ans et n’avait pas fait le club mais, ultimement, l’année suivante, ils lui promettaient qu’en suivant la route junior, il aurait une meilleure opportunité de jouer pour le Canada au Championnat mondial de hockey junior, a expliqué Ted Donato, son entraîneur-chef du temps où il portait les couleurs du Crimson de Harvard. Et vous savez, quel jeune au pays ne veut pas porter la feuille d’érable sur son chandail à ce tournoi?»



Donato, aurait préféré que son protégé demeure à Harvard.



«C’était décevant, parce qu’il avait eu une bonne saison, mais plusieurs choses auraient pu être améliorées au hockey universitaire américain. Il devait grossir et devenir plus fort en plus de peaufiner son jeu. Il jouait du hockey d’attaquant de puissance dans le corps d’un manieur de rondelle.»

À court terme, la bifurque s’est avérée bénéfique pour Leblanc, qui a participé éventuellement au Championnat mondial junior et atteint la LNH rapidement. Mais avec du recul, il serait peut-être resté plus longtemps à Harvard.



«Il y a plein d’exemples de gars qui sont restés ici ou sont allés à une autre université et passent quatre ans à se développer», dit Leblanc – et on n’a qu’à penser à Alex Killorn, qui a pris tout son temps à Harvard avant de devenir un joueur important dans l’organisation du Lightning de Tampa Bay.

«Ils arrivent dans la Ligue nationale et sont prêts mentalement et physiquement. Dans mon temps, les équipes avant un peu peur de me choisir au repêchage parce que j’allais à l’université.»

Le nouveau chapitre



S’il est fier de ce qu’il a accompli sur la glace, Leblanc souhaite que son travail dans les salles de classe et son futur diplôme définisse qui il est. Le Québécois pourrait continuer de jouer au hockey en Europe et très bien gagner sa vie.



«À 27 ans, je pense que je suis mieux d’être ici et que d’être dans un autre aréna et une autre équipe. À 28 ans, je vais avoir fini mon bac et ma nouvelle carrière va commencer. Il y a d’autre chose dans la vie que juste ce qui se passe sur la patinoire.»



Le hockey reste toutefois très présent dans la vie de Leblanc, qui occupe les fonctions d’entraîneur adjoint du Crimson. Il vit sa passion à travers les jeunes qu’il aide et n’exclut pas un retour dans le hockey à temps plein un jour.



«Je garde toutes les portes ouvertes. Je suis avec l’équipe de hockey ici, donc je continue à apprendre la game. L’été dernier, j’ai fait un stage en finance à Montréal. L’été prochain, ce n’est pas encore décidé.»