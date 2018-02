Encore un point boni pour le Canadien

Les partisans en faveur que le Canadien de Montréal s’enlise le plus rapidement possible pour augmenter ses chances d’obtenir le tout premier choix du prochain repêchage doivent une fois de plus maugréer, lundi soir.

À voir : Sommaire

Pour la troisième fois à ses quatre derniers matchs, et la troisième fois à ses quatre dernières sorties au Centre Bell, le Tricolore a récolté le fameux point boni pour une défaite en bris d’égalité.

Face aux Flyers, la troupe de Claude Julien s’est inclinée par la marque de 1-0 en tirs de barrage. C’est Sean Couturier, avec un tir précis dans la lucarne, qui a mis fin aux hostilités lors de la sixième ronde de la séance.

Auparavant, Jakub Voracek avait également déjoué Charlie Lindgren. À l’autre bout de la patinoire, Paul Byron avait donné la réplique en surprenant Petr Mrazek, également dans la partie supérieure.

Acquis des Red WIngs, le 19 février, Mrazek a savouré un troisième gain (un premier par jeu blanc) en autant de sorties avec sa nouvelle formation.

Fait curieux à noter. Après Alex Galchenyuk, Byron, Jonathan Drouin, Artturi Lehkonen et Charles Hudon, Julien a désigné David Schlemko. Drôle de choix.

«Parfois, il y a des gars qui connaissent moins de succès dans les tirs de barrage. On a le droit d’essayer d’autres joueurs de temps en temps», a expliqué Julien.

Jeu blanc dans une cause perdante

L’issue de la rencontre aurait pu être connue quelques minutes plus tôt. Avec 19 secondes à écouler à la prolongation, Charlie Lindgren a privé Claude Giroux d’un but certain.

Le gardien américain, qui en était à un premier départ depuis sa séquence de huit matchs du mois de novembre, est parvenu à se déplacer juste à temps pour stopper la rondelle à quelques millimètres de la ligne rouge.

«C’était magnifique. Un arrêt découlant d’un effort classique où le gardien plonge pour fermer l’ouverture», a déclaré Lindgren.

Malgré le revers en fusillade, Lindgren a repoussé 33 lancers pour enregistrer le deuxième jeu blanc de sa carrière. L’an dernier, Al Montoya avait également été crédité d’un blanchissage dans une cause perdante, face aux Oilers d’Edmonton.

«Il ne fait pas simplement des arrêts. Il fait des arrêts dans des moments-clés. Le genre d’arrêts qui vous gardent dans le match. Chez les joueurs, c’est très apprécié, car ça nous sort parfois de l’embarras», a déclaré Brendan Gallagher.

Une chance pour les jeunes

Au cours de son point de presse d’avant-match, Marc Bergevin a indiqué que la vision de Goeff Molson et lui était de se tourner vers l’avenir. Une philosophie à laquelle semble avoir adhéré l’entraîneur du Canadien.

Pour un deuxième match de suite, Noah Juulsen a été utilisé pendant plus de 20 minutes (20 min 11 s). Il a même obtenu du temps de jeu en désavantage numérique et lors de la période de prolongation.

«Je me sens de plus en plus confortable avec la rondelle. Jouer avec [Karl] Alzner, qui m’aide beaucoup. Il me parle constamment et m’enseigne plein de trucs, ce qui me permet d’ajouter de petits détails à mon jeu qui font parfois une différence», a expliqué Juulsen.

Plus à l’aise à la maison

Victor Mete a également eu sa large part de temps sur la patinoire avec une utilisation de 22 min 13 s.

«Encore une fois, nos jeunes joueurs se sont bien débrouillés face à une équipe qui a présentement le vent dans les voiles», a convenu Julien.

Effectivement, les Flyers traversent une excellente période. Ils n’ont pas perdu en temps réglementaire lors des 12 derniers matchs (10-0-2). Quant au Tricolore, il n’est pas du tout la même équipe lorsqu’il joue devant ses partisans.

Alors qu’il peine à accumuler des points sur les patinoires adverses, il est invaincu en temps réglementaire à ses six dernières sorties au Centre Bell (3-0-3).