Julien récompense ses recrues

Noah Juulsen qui est utilisé pendant 21 min 2 s, dont plus de deux minutes en infériorité numérique. Victor Mete qui obtient plus de 19 minutes de temps de jeu. Il semble que l’heure soit aux expériences pour Claude Julien et l’état-major du Canadien.

Toutefois, l’entraîneur a soutenu que ce n’était pas la seule raison qui l’avait motivé à envoyer souvent les deux recrues sur la patinoire.

«Oui, on veut leur donner la chance de prendre de l’expérience, mais on ne fait pas de faveur. Ces deux jeunes joueurs ont bien joué. C’était mérité», a indiqué Julien lors de son point de presse.

«Ce n’est rien d’automatique. Leur jeu est très solide. La façon dont ils jouent, ça semble prometteur», a-t-il ajouté.

Et les deux se sont bien acquittés de leur tâche défensive. Juulsen (5) et Mete (3) ont dominé la colonne des tirs bloqués du Canadien.

Plekanec manque déjà à Julien

Pour l’une des rares fois depuis qu’il a succédé à Michel Therrien derrière le banc du Tricolore, Julien a dû se passer des services de Tomas Plekanec. L’entraîneur du Canadien avoue avoir dû se creuser les méninges lorsque son équipe s’est retrouvée à court de deux hommes pendant 1 min 46 s.

«C’est sûr qu’il nous manquait. Au moins, les gars ont fait du bon travail dans cette situation», a reconnu le Franco-Ontarien.

Sans le Tchèque, Julien était également privé de l’un de ses hommes de confiance dans le cercle des mises en jeu.

«En infériorité numérique, tu souhaites gagner les mises en jeu. J’avais Phillip (Danault), mais après ça, je tombais avec des gars avec moins d’expérience», a expliqué Julien, qui risque de s’ennuyer grandement de Plekanec si celui-ci trouve preneur au cours des prochaines heures.

Il faut s’attendre à tout

D’ailleurs, à l’approche de la date limite des transactions, Julien reconnaît que la routine risque d’être quelque peu chamboulée. Puisque le Canadien a congé d’entraînement aujourd’hui, le travail de Julien ne devrait pas être trop affecté. C’est lundi que ça pourrait être un peu plus animé.

«Lundi, je devrai être prêt à toute éventualité. On pourrait bien venir me voir pour me demander de sortir un joueur de la patinoire en plein milieu de l’entraînement. Ça m’est déjà arrivé.»

Ce n’est qu’à 15 heures lundi que tout sera fixé et que Julien connaîtra avec exactitude les joueurs qu’il aura sous la main jusqu’à la fin de la saison.