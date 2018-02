Verdasco rejoint Schwartzman en finale à Rio

L'Espagnol Fernando Verdasco, 40e joueur mondial, s'est qualifié pour la finale du tournoi sur terre battue de Rio de Janeiro où il affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (23e), dimanche.

Samedi en demi-finales, Verdasco a eu le meilleur sur l'Italien Fabio Fognini (21e) 6-1, 7-5 alors que Schwartzman a battu le Chilien Nicolas Jarry 7-5, 6-2.

Verdasco, âgé de 34 ans, est à la recherche du 8e titre de sa carrière lors de cette 23e finale. Son dernier trophée remonte à Bucarest en 2016.

La rencontre a été très équilibrée en particulier lors de la deuxième manche où chaque joueur a conservé sa mise en jeu jusqu'au 11e jeu. À 6-5 et sur service de Fognini, âgé de 30 ans et qui a déjà remporté cinq trophées, tous sur terre battue, Verdasco, tombeur du grand favori Dominic Thiem, 6e mondial, en quarts, a fait prévaloir sa science de l'ocre comme il sied à tout bon joueur espagnol après 1 h et 16 minutes d'échanges.

Un peu plus tôt, Diego Schwartzman, en quête d'un deuxième titre de sa carrière après celui conquis sur la terre battue d'Istanbul en 2016, a dû s'employer lors du premier set pour décourager un Nicolas Jarry entreprenant et n'ayant rien à perdre.

"Je suis heureux d'entrer dans le Top 20 mondial. Au début du tournoi, avec la présence de quelques uns des dix meilleurs joueurs mondiaux, je ne pensais pas du tout pouvoir aller en finale", a commenté l'Argentin qui obtiendra, lundi, le meilleur classement de sa carrière quel que soit le résultat de la finale.

Dans cette première demi-finale, le Chilien a sauvé une balle de match à 5-1 mais a commis trop de fautes directes (39) pour espérer inquiéter Schwartzman qui a conclu sur son service après une heure et 17 minutes de match.