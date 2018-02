Un autre festival offensif pour les Remparts

À trois semaines du début des séries éliminatoires, les Remparts ont continué à faire le plein de confiance sur le plan offensif, samedi.

Après avoir corrigé les Foreurs de Val-d’Or plus tôt cette semaine, les hommes de Philippe Boucher, aidés par un tour du chapeau de Philipp Kurashev, ont remis ça face aux Saguenéens en leur infligeant un cinglant revers de 8-2 sur la glace du Centre Vidéotron.

Un total de 18 buts en deux parties. Il y avait matière à festoyer dans le camp québécois.

«J’ai aimé l’énergie de notre équipe, elle était bonne en partant. Ce n’est pas une habitude pour nous de marquer autant de buts, mais c’est le fun pour la foule et pour les gars. Les gars ont été transportés par la foule.

«On bouge mieux la rondelle aussi et ça vient avec la confiance. On ne dévie pas de ce qu’on veut faire et on n’a pas l’air à prendre de mauvaises habitudes malgré le fait qu’on marque plus de buts qu’à l’habitude», a souligné l’entraîneur-chef des Remparts.

Un premier pour Dubé

Depuis le temps qu’il attendait de noircir son nom sur la feuille de pointage, Pierrick Dubé a profité de cette quatrième victoire d’affilée des siens pour marquer son premier but en carrière dans la LHJMQ. Dubé, utilisé plus régulièrement depuis le mois de janvier, a envoyé le disque derrière le gardien sur le retour de Benjamin Gagné en échappée au premier tiers.

«Ce ne sont pas les chances qui manquaient, c’était une question de temps. Plus on joue, plus on prend de la confiance. Ç’a débloqué aujourd’hui (samedi) et je suis vraiment content», a réagi la recrue de 16 ans qui conservera bien précieusement la rondelle de sa réussite.

«Il joue vraiment bien depuis un bout. Je me mets à sa place et tu ne veux pas finir l’année avec aucun but. Ça aurait pu arriver, mais quand tu fais bien les choses [...] Ça va être un joueur important pour nous et ça va être bon pour sa confiance», a renchéri Boucher.

But assommoir

Contrairement à mercredi, les Remparts ont explosé dès la période initiale s’inscrivant quatre fois au tableau. Mais c’est surtout le filet en fin de deuxième engagement de Matthew Grouchy, le cinquième des locaux, qui a cassé les jambes des Saguenéens qui ne tiraient de l’arrière que par deux buts à ce moment. Dereck Baribeau a été solide devant le filet en repoussant 28 tirs.

«Le cinquième but a fait du bien. On jouait très bien, mais après notre but en avantage numérique, ils ont fait 4-2. Et la pire avance au hockey, c’est celle de deux buts», a reconnu le pilote des Diables rouges.

Québec accueillera Rouyn-Noranda, dimanche après-midi, dans un duel dont l'enjeu sera la sixième place au classement général.