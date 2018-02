Un athlète canadien arrêté pour vol de voiture

Le skieur olympique canadien Dave Duncan, son épouse Margrethe et l'entraîneur William Ryan Raine ont été arrêtés - puis libérés - pour vol de voiture et conduite en état d’ébriété, samedi, à Pyeongchang, en Corée du Sud.

L'Ontarien de 35 ans, son épouse et Raine sont montés à bord d’un véhicule de marque Hummer en marche, samedi matin.

«Nous sommes profondément désolés, a déclaré le couple, par voie de communiqué, samedi.

«Nous avons eu un comportement qui a démontré un mauvais jugement et qui n’était pas à la hauteur des standards attendus de nous comme membres de l’Équipe olympique canadienne ni comme Canadiens.»

Même son de cloche du côté de l'entraîneur.

«Je demande sincèrement pardon pour mes actions inexcusables. Les mots ne suffisent pas pour exprimer tout mon regret. J’ai laissé tomber mes coéquipiers, mes amis et ma famille. Je désire aussi présenter mes excuses au propriétaire du véhicule impliqué.»

Le chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien (COC), Chris Overholt, s'est dit déçu par le comportement des trois personnes impliquées.

«La police coréenne a terminé son enquête et les membres de notre équipe ont été libérés, a-t-il d'abord dit.

«Nous nous attendons à ce que nos athlètes et membres de l’équipe se conduisent de façon responsable et conformément à nos valeurs canadiennes et olympiques. Nous sommes profondément déçus par les comportements de ces personnes. Tous les membres de l’équipe sont tenus de respecter les lois de la Corée du Sud et de tous les endroits où nous concourons dans le monde entier.»

Duncan avait terminé 8e à l’épreuve olympique de ski cross plus tôt cette semaine.