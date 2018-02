Tomas Plekanec en route pour Winnipeg?

À l'approche de la date fatidique, il semble que les jours de Tomas Plekanec dans l'uniforme des Canadiens de Montréal soient comptés. Écarté de la formation face au Lightning de Tampa Bay, le vétéran pourrait prendre la route de Winnipeg.

Le journaliste de Winnipeg Free Press, Jeff Hamilton, avance qu'il y a plus que de la fumée qui émane des bureaux des Jets de Winnipeg concernant les services de l'attaquant tchèque.

La transaction complexe qui a fait passer Derick Brassard aux Penguins de Pittsburgh aurait forcé les Jets à revoir leur stratégie à l'approche de la date limite des transactions. Selon toute vraisemblance, le directeur général Kevin Cheveldayoff aurait un intérêt marqué pour le Tchèque de 35 ans, qui figurerait parmi les principales cibles de l'organisation manitobaine.

Feeling more than a rumour at this point. Multiple sources tell me #NHLJets are pushing for C Tomas Plekanec, who is scratched for Habs tonight. Word is plan to centre 3rd line w/ Laine and Ehlers, move Copp to 4th line with Lowry and Armia.