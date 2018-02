«On n'a jamais été dans le coup» -Yanick Jean

Yanick Jean n’est pas passé par quatre chemins pour commenter l’écrasante défaite des Saguenéens.

«Des buts en fin de période, ça fait toujours mal. Mais on va dire les vraies affaires, on n’a jamais été dans le coup. N’eut été de la performance de [Alexis] Shank, ça aurait pu finir plus que ça. Il a été notre meilleur joueur», a déploré l’instructeur-chef des Sags.

Jean avouait que son équipe a été incapable de s’habituer aux 15 pieds supplémentaires en longueur de la patinoire du Centre Vidéotron.

Depuis la fermeture temporaire du Centre Georges-Vézina, les Sags ont été contraints de disputer trois rencontres au Palais des sports de Jonquière dont la glace mesure 185 x 85 pieds alors que les standards nord-américains sont de 200 x 85.

«On est tout mêlés à cause de la glace. Ça fait trois matchs qu’on joue sur plus petite glace et on tombe ici, on n’est pas habitués. On était entre-deux tout le match. On n’était pas capable de fermer l’espace et d’être dans leur face. On les a regardés patiner toute la soirée», a débité Jean.

Les Sags auront une autre commande de taille devant eux dimanche alors qu’ils se frotteront aux Tigres, à Victoriaville.

Jean heureux pour d’anciens poulains

Sur une note plus positive, Yanick Jean s’est réjoui que deux de ses anciens protégés, Marc-André Gragnagni avec le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard, et Kevin Poulin, raflent la médaille de bronze avec l’équipe canadienne olympique.

«Gragnani, c’était un gars très talentueux avec un sens du hockey et il était capable de faire des jeux que n’importe quel coach aimerait. Puis, Kevin a eu de très bons moments dans le junior. Il a été bon pour nous à sa dernière année à Victoriaville quand on s’est rendus en demi-finale [en 2010]. C’est une bonne personne et c’était le fun de le coacher.»