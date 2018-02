Monaco fragilise sa deuxième place

Monaco a calé à Toulouse samedi (3-3) et fragilisé sa deuxième place au classement, donnant encore plus de relief au choc entre le Paris SG et l'Olympique de Marseille dimanche soir, pour le compte de la 27e journée du championnat de France.

Si les Marseillais (3e, 55 points) réalisent l'exploit au Parc des Princes, ils pourront s'emparer de la deuxième place. Monaco, champion de France en titre (2e, 57 points), qui avait marqué par Rony Lopes (8e, 47e) et Stevan Jovetic (72e), a craqué en fin de partie sur une réalisation de Yaya Sanogo (87e).

Les Toulousains étaient déjà revenus au score par Ibrahim Sangaré (24e) et Andy Delort (78e) sur penalty.

À la fin de la rencontre, le défenseur de l'ASM Andrea Raggi s'est emporté contre l'arbitrage, en jugeant le penalty toulousain injustifié: «Comment tu peux siffler ça? C'est pour ce genre de choses que la vidéo va aider les arbitres!»

Les deux chocs de cette 27e journée auront lieu dimanche avec le derby Lyon-Saint-Etienne et le clasico PSG-OM.

Les Parisiens entament 10 jours décisifs, avec une deuxième confrontation contre Marseille mercredi en quart de finale de Coupe de France et la réception du Real Madrid le 6 mars en 8e de finale retour de Ligue des champions.