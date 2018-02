Max Parrot défi relevé

Maxence Parrot et son meilleur ami Jean-David Lessard avaient conclu un pacte il y a une quinzaine de mois. L’un remporterait une médaille olympique, l’autre sortirait grand vainqueur de sa bataille contre le cancer.

Après ces Jeux olympiques, ils peuvent dire mission accomplie! Le planchiste surdoué rentrera au bercail à Bromont lundi soir avec une médaille d’argent au cou. Et son meilleur «chum» l’attendra impatiemment pour l’accolade et admirer sa massive pièce argentée, lui qui est en rémission d’un lymphome hodgkinien. Ce cancer prend naissance dans les cellules appelées lymphocytes, les globules blancs du système lymphatique.

Déjà, samedi soir, au milieu du Refuge, au pied des pentes de la montagne de Bromont, les deux grands amis soulignaient leur triomphe grâce à la réalité virtuelle. Parents et amis s’étaient réunis dans le chalet alors que Max est apparu à l’écran en direct de Pyeongchang.

Quand Jean-David avait annoncé à Maxence qu’il était gravement malade, le planchiste avait fait un pacte pour le motiver. Il lui avait promis de remporter des compétitions pendant que lui combattrait sa féroce maladie à grands coups de traitements de chimiothérapie.

Motivation extrême

«Il m’avait lancé un défi. Il voulait que ses podiums m’encouragent à travers ma maladie. Il a connu l’une de ses meilleures saisons en carrière, raconte avec émotion Jean-David du haut de ses 6 pi 9 po. Il a poussé et s’est ensuite défoncé pour les Jeux olympiques.

«Je sais que ça n’a pas été facile pour lui, poursuit-il, extrêmement fier de son ami d’enfance. Ma maladie l’a beaucoup touché. Malgré son emploi du temps très occupé avec ses voyages et ses compétitions, il trouvait toujours le temps de venir me voir. Il m’a inspiré.

C’est un visionnaire. Il est entraînant et motivant, autant sur une planche à neige que dans la vie quotidienne.»

Celui surnommé «JD» est considéré comme le quatrième enfant de la famille Parrot tellement il leur est cher. Il était toujours accompagné par l’un d’eux à ses nombreuses visites à l’hôpital.

«Nous avons accompli notre mission. Il a une médaille olympique et moi, je suis en rémission.»

À 11 000 kilomètres, Maxence ne pouvait être plus fier. «Ce n’était pas un parcours facile. On s’est inspiré l’un de l’autre», lâche le planchiste de 23 ans qui a souvent pensé à son grand ami et sa famille durant son aventure en Corée.

La neige de l’aréna

Maxence n’est pas né avec des bottes de ski dans les pieds, mais c’est tout comme. Avant de faire la transition à la planche à neige, il était sur des skis. Avec sa sœur Naomie et son pote «J-D», ils ont fait les 400 coups à Bromont. Dans le respect bien sûr! Prônant la discipline, Suzanne Parrot leur faisait confiance sur la montagne. Ça ne les a pas empêchés de tirer un brin sur l’élastique comme tout enfant.

Plus tard, quand ils ne dévalaient pas les pentes, ils construisaient une piste de fortune avec un saut dans la cour arrière de la maison. Les Parrot avaient de la neige sur leur terrain à longueur d’année.

Lorsque Naomie a reçu son permis de conduire, elle était la conductrice désignée pour trimballer la neige chargée à l’aréna de Bromont jusqu’à la cour. La Pontiac Vibe de sa mère était munie d’une remorque spécialement pour la cause.

«Max était venu me demander la permission à l’aréna en plein été, relate Réal Brunelle, qui enseignait le hockey à l’époque. Celui-ci est maintenant conseiller municipal responsable des sports.

«Je croyais qu’il niaisait. C’est en voyant les vidéos par après que j’ai fait un plus un. On ne sait jamais ce que ça va donner. Là, il est médaillé olympique.»