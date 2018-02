LNH 360: les Golden Knights de retour au sommet

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 23 février 2018.

Résultats

Minnesota 4 – NEW YORK (RANGERS) 1

– NEW YORK (RANGERS) 1 Pittsburgh 6 – CAROLINE 1

– CAROLINE 1 Winnipeg 4 – ST. LOUIS 0

– ST. LOUIS 0 San Jose 1 – CHICAGO 3

Vancouver 3 – VEGAS 6

Les Golden Knights de retour au sommet

William Karlsson (2B, 1A) et Reilly Smith (3A) ont chacun amassé trois points pour aider les Golden Knigths à reprendre la première place du classement général de la LNH.

Avec 33 buts, Karlsson est au troisième rang du classement des buteurs du circuit Bettman derrière Alexander Ovechkin (36) et Evgeni Malkin (34). Seulement 13 joueurs ont marqué plus de 33 buts lors de la saison inaugurale d’une équipe et seulement un depuis 1979-1980 : Brian Bradley (Lightning) en 1992-1993 avec 42 buts.

Les Golden Knights ont marqué à six reprises lors de trois de leurs quatre derniers matchs. Avec 215 buts, ils sont la deuxième offensive cette saison dans la LNH, derrière le Lightning (219). Les Whalers de 1979-1980 sont l’équipe à avoir marquer le plus buts à sa saison inaugurale, avec 303.

Les Penguins en tête de la section Métropolitaine

Evgeni Malkin (1B, 2A), Phil Kessel (2B, 1A) et Sidney Crosby (1B) ont chacun trouvé le fond du filet pour aider les Penguins à porter à huit leur séquence de matchs avec au moins un point.

Cette victoire a permis aux Penguins de surpasser les Capitals au sommet du classement de la section Métropolitaine.

Malkin continue d’être le meilleur pointeur depuis le 1er janvier 2018, avec 37 points en matchs. Le Russe a 73 points depuis le début de la saison, au deuxième rang du classement des pointeurs, à sept points de Nikita Kucherov.

Crosby a atteint le plateau des 20 buts pour une cinquième saison consécutive et pour la 11e fois de sa carrière.

Record pour Hellebuyck

Connor Hellbuyck a bloqué les 34 tirs dirigés vers lui pour aider les Jets à remporter une quatrième victoire à ses cinq derniers matchs.

Il s’agit d’un sixième jeu blanc pour le gardien des Jets en 2017-2018, un record d’organisation. Ondrej Pavelec détenait ce record, avec cinq blanchissages en 2014-2015.

Hellebuyck a remporté 32 victoires cette saison, au deuxième rang de la LNH.

Quatre points pour Granlund et Staal

Mikael Granlund et Eric Staal ont chacun amassé quatre points pour aider le Wild à triompher des Rangers et prendre le troisième rang de la section Centrale.

Matchs de samedi (12)

Philadelphie @ Ottawa (14h00) À TVA SPORTS

Colorado @ Calgary (16h00)

New York (Islanders) @ New Jersey (18h15)

Winnipeg @ Dallas (19h00)

Boston @ Toronto (19h00)

Tampa Bay @ Montréal (19h00) À TVA SPORTS

Caroline @ Detroit (19h00)

Pittsburgh @ Floride (19h00)

Buffalo @ Washington (19h00)

Chicago @ Columbus (19h00)

Anaheim @ Arizona (20h00)

Edmonton @ Los Angeles (22h00)

Retrait du chandail de Patrik Elias

Les Devils procéderont au retrait du chandail numéro 26 de Patrik Elias avant la rencontre face aux Islanders. Elias, qui a passé l’entièreté de sa carrière de 20 ans dans la LNH avec les Devils, sera le cinquième joueur de l’histoire de l’équipe à recevoir pareil honneur après Ken Daneyko (3), Scott Stevens (4), Scott Niedermayer (27) et Martin Brodeur (30).

L’attaquant des Devils Taylor Hall tentera d’obtenir un point dans une 14e partie consécutive et lors d’une 21e apparition.

Michael Grabner fera ses débuts dans l’uniforme des Devils après avoir été échangé par les Rangers.