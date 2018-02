Les Maple Leafs doublent les Bruins

Les Maple Leafs ont dépassé les Bruins au deuxième rang de la section Atlantique en défaisant la formation de Boston par la marque de 4-3, samedi à Toronto.

Ron Hainsey a donné la victoire aux siens en marquant avec 1 min 23 s à écouler au temps réglementaire.

Nazem Kadri, deux buts, et Mitchell Marner, un but et trois mentions d’aide, se sont également illustrés dans la victoire, une neuvième de suite au Air Canada Centre.

Brad Marchand, deux fois, et Jake DeBrusk ont répliqué du côté des visiteurs.

Frederik Andersen a été peu occupé devant le filet des Leafs, réalisant 20 arrêts.

Tuukka Rask a quant à lui bloqué 32 des 36 rondelles dirigées vers lui.

La troupe de Mike Babcock (83 points) a maintenant une avance d’un point au classement sur les Bruins. L’équipe du Massachusetts a toutefois disputé cinq matchs de moins que sa rivale de section.