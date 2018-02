Le Real monte en puissance

Le Real Madrid et son trio «BBC» en phase ascendante! Avec Cristiano Ronaldo, double buteur, et Karim Benzema, buteur et passeur, l'équipe madrilène a dominé Alavés (4-0) samedi en Championnat d'Espagne et enchaîné une cinquième victoire d'affilée, une première cette saison.

Pour la 25e journée de Liga, Benzema a talonné pour Ronaldo (43e) puis lancé Gareth Bale (46e) avant que «CR7» n'alourdisse le score sur une passe en retrait de Lucas Vazquez (61e). Et le Portugais, capitaine pour l'occasion, aurait pu inscrire un triplé mais il a généreusement laissé Benzema marquer sur penalty (88e) pour reprendre confiance, sous les applaudissements du stade Santiago-Bernabeu.

Ce net succès permet aux Madrilènes (3e, 51 pts) de consolider leur place sur le podium, tout en revenant provisoirement à 11 points du leader Barcelone (1er, 62 pts), opposé à Gérone en soirée. L'Atlético (2e, 55 pts) se déplace dimanche à Séville (5e, 39 pts).

Match après match, l'équipe de Zinédine Zidane retrouve une solidité et un allant digne d'un double champion d'Europe en titre. Et ce Real-là semble revigoré à l'approche de son 8e retour de Ligue des champions le 6 mars face au Paris SG (aller: 3-1).

«La confiance revient en faisant ce genre de match. Depuis notre match face au PSG, nous jouons beaucoup mieux et peut-être qu'il nous fallait un match comme celui-là», a savouré Zidane en conférence de presse.