Le Bayern passe à côté de deux records

Quatre jours après son carton 5-0 en Ligue des champions contre Besiktas, le Bayern semblait n'avoir plus de jus samedi et a concédé à domicile un triste et glacial nul 0-0 au Hertha Berlin lors de la 24e journée de championnat d'Allemagne, manquant de peu deux records du club.

Avec 60 points, les champions en titre en comptent encore 20 d'avance sur le deuxième Dortmund, qui peut se rapprocher en recevant lundi soir le 10e Augsbourg. Francfort, troisième avant cette 24e journée, a perdu 1-0 chez le promu Stuttgart, et stagne à 39 points.

L'entraîneur Jupp Heynckes avait égalé mardi la meilleure marque historique du Bayern avec 14 victoires consécutives. Son score en restera là. Il ne compte cependant toujours qu'une seule défaite en 25 matchs sur le banc depuis son retour aux affaires.

Quant au buteur Robert Lewandowski, peut-être pétrifié par la température négative, il a raté l'occasion de faire mieux que son coach Heynckes, avec qui il partage désormais un record de Bundesliga qui tient depuis la saison 1972-1973: les deux hommes ont marqué lors de 11 matchs de championnat consécutifs à domicile.