Kyle Palmieri s’occupe des Islanders

Kyle Palmieri a marqué tous les buts des siens et les Devils du New Jersey ont vaincu les Islanders de New York par la marque de 2-1, samedi à Newark.

Les Islanders ont été les premiers à s’inscrire au tableau grâce à la réussite de Jordan Eberle au second tiers.

Palmieri a toutefois fait mouche à deux reprises dans les 20 dernières minutes de l’engagement.

Jaroslav Halak a bien fait dans la défaite, réalisant 31 arrêts, un de plus que son vis-à-vis, Keith Kinkaid.

La victoire des Devils tombait à point puisque la soirée était dédiée à un des plus grands joueurs de l’organisation, Patrik Elias.

Le numéro du meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe du New Jersey, avec 1025 points en 1240 matchs, a été retiré avant la rencontre.

Elias a disputé 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey, toutes dans l’uniforme des Devils. Il a gagné la Coupe Stanley à deux reprises pendant sa carrière, en 2000 et en 2003.