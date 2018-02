Une victoire qui fait du bien au Rocket

Chris Terry et Jordan Boucher ont touché la cible à deux reprises chacun dans la victoire de 5-2 du Rocket de Laval face aux Comets, vendredi soir, au Adirondack Bank Center d’Utica.

Il s’agit d’un premier gain en trois matchs pour la formation lavalloise et d’un deuxième en sept rencontres face aux Comets cette saison. Avant cette partie, le Rocket n’avait signé qu’une seule victoire à ses 10 derniers matchs.

Terry a ouvert la marque pour les visiteurs en début de deuxième période avec son 21e but de la saison. Boucher a doublé l’avance des siens quatre minutes plus tard tandis que Terry est revenu à la charge en fin d’engagement.

L’équipe locale s’est inscrite au pointage dans les premières minutes du troisième tiers grâce au but de Guillaume Brisebois. Cole Cassels a ensuite réduit l’écart à un but.

Boucher a porté un dur coup aux Comets 11 secondes plus tard en marquant son deuxième but de la rencontre et son huitième de la saison.

Daniel Audette a enfilé l’aiguille à son tour 17 secondes plus tard, dans un filet désert.

Michael McCarron s’est également illustré dans la victoire des siens en obtenant deux mentions d’aide.

Devant le filet du Rocket, Michael McNiven a repoussé 26 tirs. Son vis-à-vis, Thatcher Demko a bloqué 22 des 26 lancers auxquels il a fait face.

Le Rocket sera de retour en action dès samedi, à Belleville, où il affrontera les Senators. Ces derniers ont deux points de retard sur le Rocket, qui occupe le cinquième rang de la division Nord de la Ligue américaine de hockey (LAH).