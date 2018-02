Une journée remplie d'émotion pour Brittany Phelan

«On l’a fait! On l’a fait!». Respectivement médaillées d'or et d'argent, les Canadiennes Kelsey Serwa et Brittany Phelan se sont enlacées au bas du parcours, vendredi, au terme de la finale féminine de ski cross des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Serwa s’est imposée devant sa compatriote de Mont-Tremblant. Fanny Smith, de la Suisse, a mis la main sur la médaille de bronze.

«Le plan a été exécuté à la perfection. De terminer avec l’or olympique et que ma coéquipière et meilleure amie "Britt" remporte l’argent, c’est absolument incroyable!», s’est réjouie Serwa.

«Je pense avoir pleuré plus aujourd’hui que dans les cinq dernières années, a mentionné Phelan, qui était très émotive sur le podium. C’est un rêve que j’ai depuis l’âge de 6 ans.»

Quatrième après le départ de la finale, il n’était pas question pour la Québécoise de conserver cette position. Elle est finalement parvenue à se faufiler jusqu’au deuxième rang avant de rallier la ligne d’arrivée.

«J’ai vraiment bien skié toute la journée et j’avais beaucoup de vitesse. Je savais que c’était possible et je n’ai pas paniqué avec ma quatrième place. J’avais un peu de temps pour faire des dépassements et quand j’ai eu ma chance, je l’ai prise», a souligné celle qui avait auparavant remporté ses courses en huitième, quart et demi-finale.

Un changement payant

En 2014, Phelan était une athlète de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Sotchi, mais en ski alpin. Elle avait pris le 15e rang de l’épreuve de slalom.

C’est la saison suivante, à la suite d’une déchirure à un mollet, que la skieuse de 26 ans a décidé de se tourner vers le ski cross. Elle fait son apprentissage aux côtés de Serwa, vice-championne olympique à Sotchi. «Elle m’a tout appris. Il fallait que je fasse beaucoup de changements techniques pour être bonne en ski cross et il y avait zéro secret avec Kelsey.»

Même si elle admet s’ennuyer du ski alpin, Phelan retrouve l’adrénaline dans son nouveau sport. «C’est tellement excitant. Avec les sauts et les trois personnes qui sont à côté de toi, tu peux faire la même course 50 fois et ça sera différent», a-t-elle indiqué.

Consécration

Après avoir fait ses classes, Phelan reprenait son ascension vers les plus hauts sommets en effectuant un retour en Coupe du monde en 2016. Deux ans plus tard, c’est la consécration à Pyeongchang.

«Je ne pensais pas me retrouver sur le podium olympique, mais j’avais de grands espoirs en ski cross. J’avais des choses à travailler pour avoir du succès. Aujourd’hui, ça prouve que j’ai bien fait!», a dit celle qui a remporté le bronze à la Coupe du monde d'Arosa en début de saison. En huit départs en 2017-2018, elle s'est retrouvée sept fois parmi le top 10.

«J’étais proche [d'un podium] toute la saison en Coupe du monde. Je savais que c’était possible ici et je suis vraiment contente.»

Non seulement elle a ravi l’argent à Pyeongchang, mais elle partage le podium avec Serwa. «C’est fantastique. Finir deuxième derrière ma meilleure amie, celle qui m’a tout montré, on n’aurait pas pu demander mieux.»