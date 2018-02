Stevenson-Jack à Toronto?

Pour une deuxième fois seulement depuis 2011, Adonis Stevenson pourrait se battre à l’extérieur du Québec.

Le clan du champion des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) cherche à organiser son prochain combat contre Badou Jack dans un amphithéâtre à Toronto, a rapporté Nancy Audet de la chaîne TVA Sports, vendredi.

GYM est cependant opposé à cette idée. Comme il l'avait annoncé le 8 février, le promoteur Yvon Michel compte organiser à Montréal le combat de championnat entre le Québécois et le Suédois le 19 mai prochain, ce à quoi Stevenson avait répliqué les mots «Fake news» sur Twitter - une publication qui n'existe plus aujourd'hui. Il l'a répété vendredi.

J’étais à Toronto hier par affaires mais absolument pas afin de chercher un site pour le 19 mai #StevensonJack et personne ne m’a mandaté à cette fin non plus! ��‍♂️L’endroit on l’a déjà annoncé! ��