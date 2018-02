Moment inoubliable pour Alexandre St-Jean

Jumelé à un Sud-Coréen médaillé de bronze, Alexandre St-Jean s'est laissé transporter par la foule et a signé le meilleur résultat canadien avec le 11e rang, vendredi, lors de l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse longue piste à l'Ovale de Gangneung.

Évoluant au sein de la 15e des 18 paires du concours, le patineur de Québec a concédé 1,29 s au Néerlandais Kjeld Nuis, champion en 1 min 07,95 s. Le Norvégien Havard Lorentzen (+0,04), qui avait enlevé le 500 m lundi dernier, a terminé deuxième, suivi du favori local Kim Tae-Yun (+0,27).

«Hier, quand j'ai vu ma paire, j'ai vu que j'étais avec un Sud-Coréen. J'étais content. J'étais venu voir des courses ici durant les Jeux et je voyais que la foule s'animait à l'annonce d'un Sud-Coréen. Je m'y attendais aujourd'hui. Comme de fait, quand j'étais sur la ligne de départ et qu'ils ont annoncé le nom de Tae-Yun Kim, ça s'est allumé. J'étais "crinqué"!», a commenté le patineur de 24 ans.

«J'ai eu un de mes meilleurs départs cette année, a-t-il poursuivi. Habituellement, quand je suis dans une course, je n'entends rien. Mais aujourd'hui, durant mon dernier tour, j'entendais la foule. Ça ne m'a pas déconcentré, mais j'étais emballé. C'était excitant et je vais m'en rappeler toute ma vie.»

Dubreuil 25e

Vincent de Haître (+1,84), qui avait terminé deuxième sur cette même distance aux Championnats du monde de l'an dernier disputés sur cette même glace, a dû se contenter du 19e rang. Le Franco-Ontarien originaire de Cumberland a expliqué sa contre-performance par une blessure qu'il s'est infligée au talon du pied droit au cours d'un entraînement après son arrivée à Pyeongchang. Pour les même raisons, il avait fini 21e au 1500 m le 13 février.

Laurent Dubreuil (+2,08), pour qui le 1000 m ne s'avère pas la spécialité, a fini 25e.

Comme Gaétan Boucher

Avec sa victoire au 1500 m d'il y a 10 jours, le Néerlandais Nuis, également champion du monde en titre au 1000 m, devient ainsi le troisième homme à remporter le 1000 m et le 1500 m dans une même édition des Jeux olympiques. Les autres sont l'Américain Eric Heiden (Lake Placid en 1980) et Gaétan Boucher (Sarajevo en 1984).