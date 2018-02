Moins de matchs dans la LHJMQ?

Publié aujourd'hui à 14h14

Mis à jouraujourd'hui à 14h18

PAR MIKAËL LALANCETTE

__________

Depuis plusieurs années déjà, je me suis rendu à l’évidence : le calendrier est trop lourd dans les rangs juniors canadiens.

La LHJMQ a fait de beaux efforts en ce sens. Le calendrier est passé de 72 matchs au début des années 2000 à 70 matchs (2003-2008), puis à 68 parties depuis.

Le statu quo opère donc depuis 10 ans.

De son côté, la Ligue junior de l’Ouest (WHL) vient de voter une proposition visant à rayer quatre matchs à son calendrier. Les changements seront appliqués pour la saison 2018-19. Au lieu de 72, ce sera 68 parties comme au Québec et en Ontario (OHL).

Est-ce que le temps est venu de ramener ce débat épineux à l’ordre du jour? Je crois que oui.

La grande majorité des intervenants hockey est d’accord. Lorsque le sujet avait été débattu entre propriétaires en février 2013, c’est là qu’il y avait eu de vives divergences d’opinions.



À l’époque, une proposition avait été soumise et suggérait l’adoption d’un calendrier de 64 parties.



Est-ce que quatre parties de moins d’un coup, c’était trop? Peut-être. À long terme, ça se rapproche d’un idéal à viser.



Vendredi matin, un de mes tweets a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Je regarde le calendrier de l’Armada pour finir la saison : une séquence de 10 matchs en 17 jours, dont la moitié sur la route.



BLB va terminer sa saison avec une série de 7 matchs en 11 jours. Vraiment?



Matière à réflexion... — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 23 février 2018

Le constat : l’Armada de Blainville-Boisbriand a un programme chargé pour terminer la saison - 10 matchs en 17 jours, dont la moitié sur des patinoires adverses.



La troupe de Joël Bouchard doit même aligner une séquence de sept matchs en 11 jours, en grande partie en raison des deux périodes à reprendre pour les deux matchs remis à Gatineau en raison de la vétusté du Centre Robert-Guertin. Juste avant d'entamer un marathon de séries...



Les Voltigeurs de Drummondville vont vivre une séquence du même ordre, là aussi alourdie en raison du match remis à Jonquière.



Voilà deux exemples. Il y en a plusieurs comme ça à l’année longue dans le circuit Courteau.



Est-ce bon pour le développement des joueurs?



Est-ce un spectacle intéressant à offrir aux amateurs?



Poser ces questions, c’est y répondre!



C'est vrai, la baisse des revenus associés à une éventuelle réduction du calendrier est non négligeable.



Bref, c’est un dossier complexe qui ne fera jamais l’unanimité dans un circuit de développement qui ne dégage pas de gros profits. Ne l’oublions pas!



Si le dossier du calendrier ne soulève pas les passions chez les gouverneurs de la LHJMQ, d’autres règlements hockey sont débattus en ce moment.



Contrairement à ce que vous avez pu lire dans les médias récemment, oubliez les changements en vue de la prochaine saison. Je ne crois pas que ce sera pour 2018-2019.



Le temps n’est peut-être plus bien loin où les gardiens de 20 ans ne seront plus comptabilisés dans la limite des trois joueurs de 20 ans par équipe junior.



La WHL, l’OHL et la LHJMQ doivent avoir ces discussions. Les arguments en faveur d'un changement viennent d'un peu partout au pays.



Interdite à partir de 2014, la sélection de gardiens européens par le repêchage européen pourrait elle aussi redevenir possible dans les prochaines années.



Quels seront les impacts sur le développement des gardiens canadiens? Les changements annoncés en 2013 ne semblent pas avoir eu d'impact majeur sur les gardiens de chez nous.



La Ligue nationale de hockey aura son mot à dire dans ces négociations.



À suivre...