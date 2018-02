Louis Domingue, du pire au meilleur

Louis Domingue est passé de la pire équipe de la LNH, les Coyotes, à la meilleure de l’Est, le Lightning, en cours de saison.

Il est donc à même de constater la différente mentalité qui règne à Tampa Bay. Selon lui, c’est même le jour et la nuit. Pour le gardien québécois, tout est une question d’attitude.

«J’ai vécu le pire et maintenant le meilleur. Tout part de l’attitude. On a une attitude de gagnant et on sait comment gagner. On a des gars qui ont déjà gagné et qui veulent continuer de gagner.

«Quand tu es habitué de perdre, tu l’acceptes plus, tu sais que tu vas passer au travers du processus de la défaite. C’est la différence avec une équipe jeune et en reconstruction», a-t-il indiqué en entrevue à TVA Sports, vendredi, à l’occasion du passage du Lightning à Montréal pour y affronter les Canadiens samedi soir. Cet affrontement sera d’ailleurs diffusé sur nos ondes.

Acquis le 14 novembre, Domingue a signé jeudi sa troisième victoire en cinq départs depuis son arrivée avec le Lightning.

Il reconnaît être privilégié de faire désormais partie d’une puissance comme la bande.

«Je suis très chanceux d’être tombé dans cette organisation, a-t-il avoué. C’est le fit idéal pour moi. Je suis choyé. J’essaie d’en profiter le plus possible.

«On est conscient que ça n’arrive pas souvent d’être dans la meilleure équipe de la ligue. On vit au jour le jour comme une équipe qui veut gagner. C’est ce qui fait la grosse différence, selon moi.»

Il ajoute également que «c’est même différent dans la victoire». «On ne se contente pas de seulement battre les équipes, on veut les battre de la bonne façon.»

Que les Canadiens se le tiennent pour dit!