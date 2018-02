LNH 360 - Kucherov en feu

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 22 février 2018.

RÉSULTATS (Équipe locale en majuscule)

TORONTO 4, NY Islanders 3 (Fus.)

Minnesota 4, NEW JERSEY 2

PHILADELPHIE 2, Columbus 1

MONTRÉAL 3, NY Rangers 1

Tampa Bay 4, OTTAWA 3

Buffalo 3, DETROIT 2 (Prol.)

FLORIDE 3, Washington 2

NASHVILLE 7, San Jose 1

EDMONTON 3, Colorado 2 (Prol.)

Calgary 5, ARIZONA 2

Dallas 2, LOS ANGELES 0

LUONGO LIVRE UN DISCOURS ÉMOTIF AUX PARTISANS DES PANTHERS

Roberto Luongo a livré un vibrant discours en hommage aux victimes de la fusillade survenue dans une école secondaire de Parkland, en Floride, le 14 février dernier.

Les Panthers ont marqué deux fois dans les dernières minutes de jeu pour vaincre les Capitals de Washington. Vincent Trochek a inscrit le but gagnant avec 18 secondes à écouler à la rencontre. La Floride se retrouve maintenant à cinq points des Blue Jackets de Columbus au dernier rang des équipes repêchées dans l’Est. Les Panthers détiennent trois matchs en mains sur la formation de l’Ohio.

LES LEAFS ET LES FLYERS PROLONGENT LEURS SÉQUENCES

* Auston Matthews a marqué le but égalisateur avec un peu plus de trois minutes à faire à la rencontre, puis les Leafs ont complété la remontée en tirs de barrage pour signer une huitième victoire consécutive à domicile. Toronto se retrouve maintenant au troisième rang de la division Atlantique à un point des Bruins de Boston au deuxième rang.

* Nolan Patrick a enfilé l’aiguille dans un troisième match de suite pour aider les Flyers à récolter la victoire et un point dans un 10e match consécutif. Philadelphie se retrouve maintenant à égalité avec les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang de la division Métropoloitaine.

RINNE ENREGISTRE UNE 300E VICTOIRE

Pekka Rinne (33 arrêts) a récolté sa 300e victoire dans la LNH et les Predators ont consolidé leur avance au premier rang de la division Centrale. Nashville a marqué sept buts dans un match pour la deuxième fois cette saison. La formation du Tennessee se retrouve maintenant à un point des Golden Knights de Vegas au premier rang de l’Ouest.

* Rinne est devenu le 34e gardien dans l’histoire de la LNH à amasser 300 victoires. Il est le troisième gardien finlandais à réaliser l’exploit.

DES VICTOIRES IMPORTANTES POUR PLUSIEURS ÉQUIPES DANS L’OUEST

Les Stars (35-22-4, 74 points), le Wild (33-20-7, 73 points) et les Flames (31-22-9, 71 points)ont signé des victoires importantes.

* Kari Lehtonen a repoussé 18 tirs pour aider les Stars à récolter une sixième victoire à leurs neuf derniers matchs sur la route. Dallas se retrouve maintenant au troisième rang de la section Centrale à cinq points des Jets et du deuxième rang.

* Chris Stewart a marqué le but vainqueur qui a conclu une remontée du Wild. Le Minnesota se retrouve maintenant au premier rang des équipes repêchées dans l’Ouest.

* Sean Monahan (1 but, 1 aide) a marqué son 11e but gagnant de la saison pour aider les Flames à stopper une séquence de trois défaites. Calgary n’est qu’à deux points des Ducks et du troisième rang de la section Pacifique.

KUCHEROV PROLONGE SA SÉQUENCE

Nikita Kucherov (5 buts, 9 aides à ses 8 derniers matchs) et Brayden Point (4 buts, 3 aides à ses 6 derniers matchs) ont chacun prolongé leur séquence de matchs avec au moins un point pour aider le Lighting à vaincre les Sénateurs et reprendre le premier rang du classement général de la LNH.

* Kucherov est devenu le premier joueur à franchir le cap des 80 points cette saison. Il atteint ce plateau pour une deuxième saison de suite. Ses 85 points amassés l’an dernier représentaient un sommet personnel.

* Point a marqué son neuvième but gagnant de la saison. Il en compte deux de moins que Monahan qui est le meneur à ce chapitre.

HALL REJOINT UN CLUB SÉLECT

Taylor Hall (1 but) a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 13, la plus longue du genre dans la LNH cette saison.

* Hall est le quatrième joueur des Devils à obtenir une séquence de 13 matchs avec au moins un point. Brian Gionta est le dernier joueur du New Jersey à avoir réalisé l’exploit (12 buts, 13 aides en 15 matchs).

BARZAL AMASSE TROIS POINTS POUR UNE HUITIÈME FOIS

Mathew Barzal (1 but, 2 aides) a amassé trois points dans un même match pour la huitième fois cette saison. Il est le meneur chez les recrues de la ligue avec 65 points depuis le début de la campagne.

* Barzal est devenu la quatrième recrue depuis la saison 1993-94 à amasser trois points ou plus dans huit matchs différents.