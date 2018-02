L'Impact conclut une entente avec LyesMTL

L'Impact de Montréal a annoncé vendredi avoir conclu une entente avec Lyes Ould-Ramoul, joueur d’eSports de la franchise soccer d’EA Sports «FIFA 18», mieux connu sous son pseudonyme en ligne LyesMTL.

Le jeune Montréalais d'origine algérienne, âgé de 21 ans, représentera le Bleu-blanc-noir à PAX East, où se tiendra la eMLS Cup, du 5 au 8 avril, dans le but ultime de gagner sa place à la FIFA eWorld Cup 2018. LyesMTL sera en direct sur Twitch vendredi soir, à compter de 19h30.

«C'est une opportunité magnifique, a dit Ould-Ramoul. Je ne m'attendais jamais à ça quand j'ai commencé à jouer et je suis heureux de la confiance que me donne le club. Je ferai tout pour bien représenter les couleurs de l'Impact et prendre avantage de cette chance. »

«Les eSports sont en pleine croissance et représentent une belle opportunité pour l'Impact de rejoindre un public jeune et féru de soccer, mais sur une plateforme différente et innovatrice, a dit le vice-président exécutif, développement stratégique et communications, Richard Legendre. Lyes est un jeune Montréalais qui sera un excellent représentant pour l'Impact.»

Ould-Ramoul, un jeune étudiant en finance aux HEC Montréal, né en Algérie et arrivé à Montréal alors qu'il était encore enfant, possède déjà une feuille de route impressionnante : il a terminé au quatrième rang de la Coupe du monde interactive de la FIFA 2015 et s'est classé au premier rang de FUT Champions en Amérique en janvier 2018 sur la PlayStation4. Il s'est aussi qualifié pour la finale régionale 2017.

La MLS est devenu la sixième ligue au monde à développer un programme eSport, rejoignant La Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Premier League anglaise, la Bundesliga allemande et l’Eredivisie néerlandaise. L'Impact se joint donc à l'initiative de la MLS, qui regroupera 19 clubs de la ligue, incluant les rivaux du Toronto FC et des New York Red Bulls, ainsi que les compatriotes de la côte ouest du Vancouver Whitecaps FC, entre autres.