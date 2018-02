Les Wildcats qualifiés pour les séries

À Moncton, les Wildcats ont assuré leur place en séries éliminatoires en disposant des Olympiques de Gatineau par la marque de 4-1, vendredi.

Cette victoire jumelée avec la défaite des Cataractes subie aux mains de l’Armada confirme la présence de la formation du Nouveau-Bunswick dans la danse du printemps.

Jeremy MacKenna et James Phelan ont marqué en l’espace de 56 secondes au premier vingt pour lancer les Wildcats en avance.

Anthony Beauchamp a réduit l’écart au premier tiers, mais deux buts en 16 secondes lors de la période médiane ont permis aux favoris de la foule d’accentuer leur avance à trois buts. Alexander Khovanov et Jacob Hudson ont été les auteurs de ces filets.

Entre les poteaux, Mark Grametbauer a stoppé 23 lancers pour mériter la victoire tandis que son vis-à-vis Creed Jones a cédé quatre fois sur 31 tirs.

Un premier blanchissage pour Evan Fitzpatrick

À Bathurst, le gardien du Titan d’Acadie-Bathurst Evan Fitzpatrick a repoussé 24 lancers pour réussir son premier jeu blanc de la saison dans un gain de 4-0 aux dépens des Voltigeurs de Drummondville.

L’attaquant Antoine Morand a également été un des acteurs principaux dans cette victoire lui qui a fait scintiller la lumière rouge une fois en plus d’obtenir trois mentions d’aide.

Liam Murphy, Ethan Crossman et Jordan Maher ont également secoué les cordages.

Devant le filet des Voltigeurs, Olivier Rodrigue a cédé sa place au début de la période médiane après avoir accordé trois buts sur huit lancers. En relève, Daniel Moody a failli une fois sur 12 tirs.

La troupe drummondvilloise n’a pas goûté à la victoire à ses cinq dernières sorties.

Le Phoenix résiste à la poussée des Screaming Eagles

À Sherbrooke, le Phoenix a résisté à la tentative de remontée des Screaming Eagles du Cap-Breton pour l’emporter par la marque de 3-2.

Les favoris locaux s’étaient forgé une avance de 3-0, mais les visiteurs ont répliqué en enfilant deux buts sans riposte, mais ce fut trop peu trop tard.

Nicolas Poulin, Yann-Félix Lapointe et Luke Green ont touché la cible dans la victoire tandis que Tyler Hylland et Gabriel Proulx ont fait scintiller la lumière rouge dans une cause perdante.

Devant le filet, Reilly Pickard a repoussé 25 rondelles pour signer la victoire tandis qu’à l’autre bout de la patinoire, Kevin Mandolese a été déjoué trois fois sur 31 lancers.

Colten Ellis a le dessus sur Samuel Harvey

À Rimouski, le gardien de l’Océanic Colten Ellis a bloqué 25 rondelles pour aider son équipe à vaincre les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 2-1.

Seul, Mathieu Boucher a réussi à déjouer le jeune portier rimouskois. Boucher a complété la manœuvre orchestrée par Peter Abbandonato lors d’une infériorité numérique au premier tiers.

Le défenseur Jordan Lepage a marqué son premier but en carrière en saison régulière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec lui qui disputait son 102e match.

La recrue Alexis Lafrenière, qui a réussi le but victorieux, a fait mouche pour la 38e fois de la campagne.

Devant le filet des Huskies, Samuel Harvey s’est tout de même dressé devant l’attaque rimouskoise en repoussant 34 lancers. Il a mérité la deuxième étoile du match.

Kevin Klima tranche en prolongation

À Chicoutimi, Kevin Klima a marqué à 42 secondes du début de la période supplémentaire pour permettre aux Saguenéens de vaincre les Foreurs de Val-d’Or par la marque de 3-2.

Tirant de l’arrière 2-1 après 40 minutes, les favoris de la foule ont vu Mathieu Desgagnés secouer les cordages avec moins de six minutes à faire à la troisième période et amener les deux équipes en temps supplémentaire.

Jérémy Groleau a réussi l’autre but des vainqueurs.

Du côté des Foreurs, Karl Boudrias, avec son premier en carrière dans le circuit Courteau, et Ivan Kozlov ont touché la cible.

Devant le filet, Zachary Bouthillier a stoppé 14 des 16 lancers qu’il a reçus tandis qu’à l’autre bout de la patinoire Mathieu Marquis a repoussé 25 des 28 rondelles dirigées vers lui.