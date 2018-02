Les Jaguars se départissent de Chris Ivory

Les Jaguars de Jacksonville ont libéré le porteur de ballon Chris Ivory, vendredi.

Grâce à cette manœuvre, la formation de la NFL disposera de plus de 3 millions $ supplémentaires sur sa masse salariale.

Ivory avait signé un contrat de cinq ans et de 32 millions $, dont seulement 10 millions étaient garantis, avec les Jaguars en 2016. Or, il a été peu utilisé à Jacksonville la saison dernière, amassant 382 verges en 112 courses et un touché. Le demi offensif a aussi capté 21 passes pour des gains de 175 verges.

Leonard Fournette, sélectionné quatrième au repêchage de 2017, a été le porteur de ballon le plus en vue chez les Jaguars. La recrue a brillé avec neuf touchés au sol et 1040 verges de gains.

Les Jaguars ont gagné le titre de la section Sud de l’Association américaine en 2017. Ils ont été éliminés par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en finale d’association.